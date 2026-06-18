El portavoz de Zapatero lía más el origen de las joyas y afirma que proceden "de alguna tía"

Las últimas declaraciones de Luis Arroyo, portavoz de José Luis Rodríguez Zapatero, han vuelto a situar el foco sobre el origen de las joyas que investiga la Audiencia Nacional. Apenas unas horas después de defender en distintos medios la versión del expresidente, Arroyo ha incorporado nuevos detalles sobre la procedencia de las piezas que, lejos de cerrar el debate, están alimentando nuevas preguntas.

Durante su intervención en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta, el portavoz aseguró que las joyas "proceden de regalos y de herencia tanto de la madre de Sonsoles, de la esposa del presidente Zapatero, como del propio presidente Zapatero, de la madre del presidente y también de alguna tía".

Cada vez que este tío abre la boca; son 3 años más de cárcel para Zapatero. Su abogado debería ponerle un bozal. Muy probablemente será llamado a declarar ante el juez como testigo por esta rajada. pic.twitter.com/DEqHmWXk6g — Javi Rodrigo (@JaviRodrigo11) June 18, 2026

"De Arabia Saudí no hay nada"

Arroyo fue más allá al referirse a una de las hipótesis que más comentarios había generado en las últimas semanas. "Lo del país árabe me lo ha confirmado el presidente", afirmó. Y añadió: "De Arabia Saudí se dijo. Yo le pregunté y me dijo: no, de Arabia Saudí no hay nada".

Estas explicaciones llegan después de que el propio portavoz defendiera en la cadena SER que Zapatero salió "muy satisfecho" de su declaración ante el juez Calama y sostuviera que el expresidente había comenzado a "desmontar las insinuaciones" sobre su patrimonio.

Sin embargo, las nuevas precisiones introducidas ahora por Arroyo contrastan con anteriores intervenciones públicas. De hecho, hace apenas unos días tuvo que rectificar después de haber minimizado el valor de las joyas investigadas, una estimación que situó por debajo de los 50.000 euros y que posteriormente fue corregida tras conocerse una primera tasación muy superior.