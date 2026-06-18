El PP lleva al TC el veto de la Mesa del Congreso a la enmienda de Junts que pide elecciones

El Partido Popular llevará al Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa del Congreso de impedir que el Pleno de este jueves pueda votar, a través de unas enmiendas de PP y Junts a una moción del partido de Alberto Núñez Feijóo, en la que pedían al presidente del Gobierno que convoque elecciones generales.

El veto a las enmiendas se justificó por ser una prerrogativa exclusiva del jefe del Ejecutivo, algo que ocurre en la mayoría de mociones. La decisión tomada el pasado martes por la Mesa del Congreso en la que PSOE y Sumar tienen mayoría, "es una nueva cacicada de Francina Armengol en esta Cámara", critican en el partido de Feijóo.

"Se trata de un cambio de criterio oportunista, ya que en otras ocasiones sí que se han permitido estos debates", añaden. Este martes el grupo de Ester Muñoz envió un escrito de reconsideración al órgano de gobierno de la Cámara "contra una decisión que tiene como único fin impedir que el Parlamento exprese su voluntad", destacan en el PP.

A la espera de la respuesta de este escrito, la decisión del PP de acudir al TC es un paso más en su ofensiva contra "el veto arbitrario y servil a Pedro Sánchez de la presidenta del Congreso y de los miembros del PSOE y Sumar en la Mesa".

Muñoz censuró el veto de la mayoría de la Mesa a las enmiendas reclamando elecciones, durante su intervención de este martes para defender la moción del PP que sufrió el recorte de las enmiendas de PP y Junts. La portavoz parlamentaria dijo que "el día que se amordaza un Parlamento muere la democracia".