Zapatero es el Julito de Sánchez

El brillo de las joyas de Zapatero nos está deslumbrando y no somos capaces de ver lo que hay detrás. Que son unos delitos que el expresidente no pudo cometer sin la cooperación del Gobierno. En el caso por ejemplo de China, el que España se haya convertido en el mejor valedor de los intereses de la República Popular en la Unión Europea es lo que Pekín pagó a Zapatero. Podría haber ocurrido que un idealista Sánchez se hubiera dejado convencer por su antecesor de las bondades del multilateralismo. Si así fuera, el presidente habría entrado en cólera al ver lo que cobra Zapatero por favores que quien realmente los hace es el Gobierno.

Pero, como se ve, no sólo no ha entrado en cólera, sino que le sigue apoyando. Y encima le hace firmar esa extraña autorización para que el juez investigue lo que de todas formas puede investigar sin permiso. A ningún abogado, por muy socialista que sea, se le puede ocurrir tal patochada. Y el que Moreno Catena haya tolerado semejante homenaje a la idiocia es prueba de que es abogado de Sánchez y no de Zapatero. Esto significa que lo que haya cobrado el solemne en Venezuela, China o Rusia ha de haberlo también cobrado Sánchez multiplicado por dos, por tres o por cinco ya que, a fin de cuentas, el que hace las mercedes es él. Y, si no, ¿qué hace Zapatero con un pasaporte diplomático? Pues representar al Gobierno del reino de España en los compromisos que él asume.

Naturalmente, para asegurarse de que Zapatero no cae en la tentación de hacerse un Aldama (mucho más si la sentencia de las mascarillas exime a éste de la prisión), algo le habrán prometido. Y ha tenido que ser mucho para que el expresidente haya terminado por aceptar una estrategia que, con independencia de lo que le perjudique a él, deja a merced de la Justicia a sus dos hijas. Sí le habrán dicho que, si Sánchez rescató a Griñán y a Chaves, ¿cómo no va a salvarle a él y a sus hijas? Lo único que tiene que hacer el pana es aguantar la instrucción, que se presenta larga, y honrar el pacto de omertà. Para poder finalmente exculparle, Sánchez ni siquiera necesita ganar las elecciones. Puesto que los socialistas conservarán su mayoría en el Tribunal Constitucional hasta noviembre de 2029, le basta mantenerse al frente del PSOE. Y eso es algo que no podrá hacer si Zapatero cayera en la tentación de delatarle. Y encima, si el presidente lograra después de las próximas elecciones mantenerse en La Moncloa, algo que no es descabellado, tal vez incluso llevando a Zapatero a los mítines, que es capaz, resultará que las urnas les habrían absuelto a los dos. La banda ha dado con la cámara del tesoro y no se dejará desalojar de allí fácilmente.