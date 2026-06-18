La UDEF cree que el Grupo Zapatero cobraba una comisión de 2 millones por cada petrolero con crudo venezolano

La investigación del caso Zapatero avanza. Y el grueso de las pesquisas judiciales no se dirige únicamente hacia el caso Plus Ultra. Una de las patas de investigación potentes se centra ya en el negocio del petróleo. Y allí la UDEF cuenta con una estimación del dinero que podría haber logrado el denominado Grupo Zapatero —toda la trama que operaba en esa área y ofrecía favores políticos a cambio de presuntas mordidas—. La estimación es brutal y se eleva a una horquilla de entre 2 y 3 millones de dólares en comisiones por cada barco de crudo venezolano transportado. Ahora falta por saber el número total de barcos que podrían haber intermediado, pero el importe total barajado se dispara muy por encima de lo inicialmente previsto.

Cada uno de esos barcos debía mover petróleo "manchado". Se trataba de crudo venezolano en un momento en el que el régimen de Nicolás Maduro contaba con sanciones internacionales. Por ello, la ruta habitual de ese petróleo pasaba por República Dominicana con el objetivo de blanquear ese petróleo y comercializarlo con bandera dominicana. Cada barco podía llevar una carga cercana a los 200 millones de dólares en crudo. Y la UDEF estima que la comisión ordinaria por la intermediación de cada uno de esos petroleros se situaba entre el 1% y el 1,5%. Es decir, entre dos y tres millones de comisión por cada barco petrolero. Y ese importe, obviamente, habría que multiplicarlo por todos los barcos tramitados, cuestión que aún desconoce la investigación española.

Sea como sea, el importe es muy superior al estimado inicialmente y se puede disparar a decenas de millones de euros.

Ese sería el importe cobrado por la comisión de un petróleo que, según la investigación, pasaba por el control de José Luis Rodríguez Zapatero y Delcy Rodríguez. Y sería el importe cobrado por todo el Grupo Zapatero. ¿Cuánto se habría quedado Zapatero? La investigación parte de la base de que su papel determinante a efectos políticos le habría llevado a poder quedarse hasta un 25% de las comisiones totales de este área de negocio.

Conversaciones en el teléfono de Julio Martínez

Las conversaciones encontradas en el teléfono móvil del empresario Julio Martínez Martínez revelan, de hecho, la importancia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la compraventa de petróleo.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha tomado la decisión de imputar al expresidente del Gobierno en el caso Plus Ultra por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. Y es que, "de los mensajes analizados se desprende que, para acceder a la operativa de compraventa de petróleo, los potenciales compradores deben canalizar necesariamente la gestión a través de la red de influencia articulada, quienes han de dirigirse a José Luis Rodríguez Zapatero mediante la preceptiva Letter of Intent (LOI)", señala el auto al que ha tenido acceso Libertad Digital. De igual manera, en estos mensajes se identifica a Delcy Rodríguez, bajo el apodo de La Dama, como la persona encargada de la asignación de buques.

"Ello evidencia el modo de proceder y pone de manifiesto la participación e influencia determinante de José Luis Rodríguez Zapatero, quien dispone de acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política", señala el auto.

En estos mismos mensajes destaca que la expresión usada por los interlocutores —"debemos tener claro qué vamos a ofertar. Esta es una empresa que depende del Partido Comunista Chino"— refleja la implicación o participación "de actores de relevancia estatal en la operativa del negocio, reforzando la conclusión de que la actividad descrita trasciende con mucho el ámbito propio de una transacción mercantil ordinaria".

Además, en esos mismos mensajes aparece una carta de intenciones enviada por China International Cultural Technology Resources Group CO LTD a la oficina del expresidente Zapatero, en concreto a la atención de José Luis Rodríguez Zapatero, con fecha de 30.10.2023.

Sobre la empresa Inteligencia Prospectiva, registrada durante este martes, el auto señala a Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón como los administradores solidarios de la mercantil. "La intervención que despliegan en materias de política y negocios internacionales, particularmente en relación con Venezuela, excede de forma manifiesta las capacidades y funciones propias de un empresario común, incidiendo en asuntos de Estado de primer nivel que nada tienen que ver con la operativa habitual de una sociedad mercantil", explica el auto.

"Así se desprende de varias conversaciones halladas en el teléfono de Julio Martínez Martínez. Concretamente cuando reenvía dos mensajes en los que indica en primer lugar: "Coke" y, a continuación, se ordena que se prepare una carta de intenciones, "Preparen LOI"; el 23.01.2024, Domingo Amaro Chacón manifiesta a Julio Martínez Martínez que Philippe Apikian, presidente de la sociedad Swissoil Trading SA "y los chinos listos para comprar barcos", y que está "listo para viajar a reunirse con la Dama y el ministro de Petróleo", añade.