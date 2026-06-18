Líderes europeos llaman a Feijóo "atónitos" por la corrupción de Sánchez

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha revelado en Bruselas, frente a medios extranjeros, que líderes de su partido -al que pertenecen primeros ministros como el alemán Friedrich Merz-, le han llamado por teléfono en la última semana para conocer detalles sobre la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez, dada la catarata de escándalos. Entre ellos, el caso que afecta al presidente José Luis Rodríguez Zapatero. "Se me cae la cara de vergüenza", ha admitido.

"Yo no soy el que habla mal de España en Europa, es el Gobierno de España el que tiene atónito a Europa", ha sentenciado, nombrando expresamente a Sánchez y Zapatero. "Hay líderes del partido que me han llamado para pedirme una explicación y una descripción de los sumarios que se van agolpando" en los tribunales, ha dicho, justo antes de mantener un encuentro con el primer ministro de Hungría, del PPE, Pèter Magyar, recientemente elegido en sustitución de Viktor Orban.

Feijóo ha anunciado que trasladará a sus colegas europeos el compromiso de "reconstruir el Estado de derecho" en España. "No va a haber un Gobierno que organice un complot para ir contra los jueces, los fiscales, la Guardia Nacional, la Policía Nacional o que invada el poder legislativo", ha dicho, en referencia al veto de la Mesa del Congreso que tumbó la enmienda de Junts a una moción del PP para instar al presidente a convocar elecciones.

La convocatoria electoral

Preguntado sobre la posibilidad de que haya elecciones generales pronto, Feijóo ha evitado especular, volviendo a apelar a los socios para "desplazar a este Gobierno y que otro Gobierno convoque elecciones" con una moción de censura. "Sumamos 184 diputados pidiendo elecciones, el número de diputados que se necesita para eso son 176, hagámoslo. Y si no, dejemos de tomar el pelo a la gente", ha afirmado, calificando como "trileros" a "los políticos que hacen una cosa y la contraria".

Sobre una posible coalición con Vox, ha insistido: "Yo quiero un Gobierno fuerte, este es mi plan y haré lo que los españoles me manden", ha añadido, volviendo a abrir la puerta a la posibilidad de gobernar con los de Santiago Abascal, como hizo anoche en Antena 3.