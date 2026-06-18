Sánchez se vuelca con Zapatero y lanza un mensaje de "respaldo, empatía y apoyo"

La orden en Moncloa y Ferraz es inequívoca: cerrar filas en torno al expresidente Zapatero. Pedro Sánchez ni siquiera tenía previsto comparecer este jueves ante los medios en Bruselas. Sin embargo, tras la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional, el jefe del Ejecutivo quiso lanzar un mensaje, no solo dirigido a la ciudadanía, sino sobre todo a sus bases, de respaldo a quien durante años ha sido presentado por el PSOE como uno de sus principales referentes políticos y morales.

Pedro Sánchez se ha remitido al comunicado difundido por Zapatero en el que expresó tres ideas "importantes e interesantes": "La primera es que proclamó su inocencia; la segunda, que pidió confianza; y la tercera, que manifestó respeto a la acción de la Justicia". "Esa inocencia, esa confianza y ese respeto a la Justicia cuentan con el respaldo, la empatía y el apoyo del PSOE", ha afirmado el presidente tras participar en una reunión del Partido Socialista Europeo previa al Consejo Europeo y quien ha mantenido contacto con Zapatero "todos estos días" tras su imputación.

Preguntado también por la imputación de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero y de su secretaria en el caso Plus Ultra, Pedro Sánchez se ha limitado a trasladarles "empatía y solidaridad". "Esperemos que todo se pueda aclarar y, en efecto, se pueda proclamar lo que él defiende, que es su inocencia", ha señalado.

Sánchez ha evitado además respaldar expresamente las declaraciones de su ministra de Ciencia, Diana Morant, quien recurrió en los pasillos del Congreso a supuestas teorías de la conspiración para cuestionar la investigación que afecta a Zapatero. Lejos de avalar ese argumento, el presidente ha optado por desmarcarse y esquivar la polémica alegando desconocimiento. "No conozco las declaraciones de la ministra".

El jefe del Ejecutivo ha tratado así de situar el foco en la reivindicación de las garantías procesales, una línea argumental que el PSOE ha convertido en eje de su respuesta política al caso. "Cuando se habla de respetar el Estado de Derecho, también es esto: respetar la acción de la justicia, pero también el principio de inocencia, el derecho a la presunción de inocencia por parte de Zapatero, sus hijas y algunas trabajadoras del PSOE que también están inmersas en esta causa judicial", ha sostenido Sánchez.

Pedro Sánchez trata de transmitir una imagen de normalidad institucional y fortaleza del Ejecutivo. "La vida continúa, el Gobierno actúa", ha destacado al ser preguntado por la posibilidad de una moción de censura o de un adelanto electoral.