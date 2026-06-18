Un politólogo carga contra quienes piden elecciones sin una moción: "Están tomando el pelo a la gente"

Durante su intervención en La Noche de Cuesta, Manuel Mostaza se ha mostrado prudente sobre el papel que pueda desempeñar el Tribunal Constitucional en la actual situación política. Aunque ha afirmado que quiere confiar en la institución, ha reconocido que atraviesa un momento complejo debido tanto a su composición como a las dudas que suscita su funcionamiento.

Mostaza ha defendido que el debate sobre el papel del Constitucional no es nuevo y ha sostenido que desde hace años existen interrogantes sobre la naturaleza de un órgano que, a su juicio, combina elementos políticos y jurisdiccionales.

La entrevista ha girado en torno a la propuesta de convocar elecciones generales anticipadas. En este contexto, se ha referido a las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, quien recordó que 184 diputados respaldaron la necesidad de acudir a las urnas, una cifra superior a la mayoría absoluta del Congreso, fijada en 176 escaños.

Para Mostaza, ese dato resulta especialmente relevante porque evidencia la existencia de una mayoría parlamentaria suficiente para expresar un rechazo al actual rumbo político.

"No sigamos tomando el pelo a la gente"

El analista ha sido especialmente crítico con los partidos que respaldan públicamente la convocatoria de elecciones, pero no están dispuestos a impulsar medidas concretas para hacerla posible. En su opinión, si existe una mayoría capaz de reclamar elecciones, también debería existir la voluntad política de articular una alternativa parlamentaria.

Mostaza ha planteado que la vía lógica sería la presentación de una moción de censura encabezada por el líder de la oposición y con un compromiso explícito de convocar elecciones en un plazo breve una vez constituido un nuevo Gobierno.