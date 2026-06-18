Vandalizan la empresa de las hijas de Zapatero con una pintada de "joyería"

La sede de What the Fav SL, la agencia de comunicación gestionada por las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha aparecido con una llamativa alteración en su fachada. Sobre el rótulo identificativo de la mercantil, ha aparecido una pintada en la que se puede leer claramente la palabra "JOYERÍA".

El hecho ha generado un inmediato revuelo en la zona y en redes sociales, donde la imagen ha comenzado a circular con rapidez. Todo ello alimenta interpretaciones directamente relacionadas con el reciente hallazgo de joyas atribuidas al expresidente, en un contexto especialmente sensible por la evolución del conocido caso Plus Ultra, que hoy ha dado un nuevo paso en sede judicial con la decisión del instructor de avanzar en la imputación de las hijas del expresidente y de su entorno más cercano tras las últimas diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción.

De agencia de comunicación a diana del descontento social

El local, que ya fue el epicentro de la atención mediática durante el registro policial en el que estuvieron presentes Alba y Laura Rodríguez Espinosa junto a su abogada, se ha convertido ahora en un símbolo del escándalo. La colocación de la pintada de "joyería" se suma a la oleada de indignación que también se ha trasladado al entorno digital. El perfil de la empresa en Google se ha llenado en las últimas horas de reseñas muy duras que hacen alusión directa a su situación procesal:

"Se viene cerrada de chiringuito"

"Pagado con tus impuestos"

"Espero que salga todo pronto a la luz... y dejéis ya de mangar"

Antes del estallido del caso, la empresa ya contaba con valoraciones muy bajas (una media de 2,9 sobre 5), donde los usuarios criticaban una gestión "poco clara y poco transparente", contrastada sospechosamente con reseñas de cinco estrellas vertidas por cuentas sin apenas actividad.

Las claves judiciales: ¿A qué se enfrentan las hijas de Zapatero?

El magistrado instructor de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordó la imputación formal de Laura y Alba Rodríguez Espinosa, así como de la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, atendiendo a la petición de la Fiscalía Anticorrupción.

La investigación apunta a que What the Fav SL fue presuntamente utilizada por la trama Plus Ultra para canalizar el pago de mordidas por valor de 239.000 euros procedentes de Análisis Relevante (propiedad de Julio Martínez Martínez). Estos pagos habrían sido la contraprestación por la supuesta influencia de Zapatero ante el Gobierno de Pedro Sánchez para lograr el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea venezolana.

Delitos y penas solicitadas por la Fiscalía

Organización criminal: Como colaboradoras necesarias, podrían enfrentarse a penas de 2 a 5 años de prisión.

Blanqueo de capitales: Al investigarse el presunto origen delictivo de más de 239.000 euros, se exponen a penas de 6 meses a 6 años de cárcel, además de una multa económica que podría superar los 700.000 euros (el triple del valor blanqueado).

Tráfico de influencias: Castigado con penas de 6 meses a 2 años de prisión.

En total, si el juez hace suyas las calificaciones definitivas de la Fiscalía, las hijas del expresidente socialista podrían enfrentarse a penas acumuladas de entre 3 y 13 años de prisión.