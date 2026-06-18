Zapatero afronta su final: su declaración ante el juez le deja muy tocado

En una nueva entrega de la información judicial de M.A. Confidencial, se detallan los pormenores de la reciente declaración como investigado del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco del denominado caso Plus Ultra. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, el magistrado José Luis Calama, dirigió un interrogatorio clave encaminado a esclarecer la presunta implicación del exdirigente socialista en una serie de graves delitos de corrupción política y económica.

Durante la sesión de comparecencia judicial, que se prolongó por espacio de más de dos horas y media, el investigado optó por una estrategia de defensa muy restrictiva. Únicamente respondió a las preguntas formuladas por el juez instructor y por su propio letrado defensor, el conocido catedrático y procesalista Víctor Moreno Catena. Zapatero rechazó contestar a las acusaciones populares y centró su declaración en negar de forma sistemática cualquier tipo de mediación o influencia en el rescate estatal de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra tras la pandemia.

A las imputaciones iniciales de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental, se han sumado recientemente dos nuevos y llamativos cargos penales. El instructor del caso investiga a Zapatero por un presunto delito fiscal y otro de contrabando de joyas. Esta ampliación de la causa penal deriva del hallazgo de valiosas alhajas confiscadas por agentes policiales en una caja fuerte, cuya tasación pericial preliminar realizada por la casa Ansorena sitúa su valor real en 1,3 millones de euros, desmintiendo la versión inicial de su entorno que las valoraba en una cifra muy inferior.

En su declaración, Zapatero intentó desmarcarse de cualquier sospecha de irregularidad económica y se esforzó por proteger a sus hijas, bajo el foco judicial por haber canalizado presuntamente fondos ilícitos. Asimismo, el expresidente evitó incriminar en todo momento a su socio y amigo íntimo, el empresario Julio Martínez, sabiendo que este maneja información sumamente delicada que podría comprometer su propio futuro procesal. Con respecto a su polémica reunión de trabajo con el actual ministro José Luis Escrivá, admitió que el encuentro tuvo lugar pero aseguró que se celebró por iniciativa exclusiva de este último.

Al término de la sesión de declaración, el juzgado celebró una vistilla para valorar la adopción de medidas de control de cara a evitar el riesgo de fuga. La Fiscalía Anticorrupción solicitó formalmente la retirada del pasaporte del expresidente socialista y la imposición de comparecencias de carácter quincenal en sede judicial. A esta petición de medidas cautelares se adhirió la representación procesal del Partido Popular y de Ciudadanos, que ejercen como acusación popular en este trascendental procedimiento de la Audiencia Nacional.