La Mesa del Congreso presidida por Francina Armengol ha vuelto a vetar la moción del PP que pedía elecciones generales. Ni siquiera el hecho de haber reformulado el texto para sortear el criterio de PSOE y Podemos ha facilitado que le den trámite. Sí se ha admitido parte de la iniciativa en la que "se insta" al presidente a "someterse a una cuestión de confianza", como pidió Junts en su día.

El último Pleno del curso político, por lo tanto, votará una petición para que Pedro Sánchez teste el apoyo de la Cámara a su proyecto, una prerrogativa que sólo tiene, exclusiva, el jefe del Ejecutivo, como ocurre con la convocatoria electoral. Esto da cuenta de la "arbritariedad" de la decisión adoptada por la Mesa, según denuncia el PP.

El grupo de Ester Muñoz registraba su propuesta a última hora de la noche de ayer, a punto de alcanzar las 22.00, y esta misma mañana la Mesa ya ha tumbado parcialmente la iniciativa en sus puntos uno y dos, los que pedían la convocatoria electoral y la dimisión del Gobierno. El nuevo texto recogía propuestas ya admitidas a trámite por la Mesa que preside Francina Armengol, para dejar sin excusas a PSOE y Podemos.

"No comprenderíamos que con la nueva redacción no se admita a trámite la moción", trasladaban desde el PP, que recuerda, que los propios letrados del Congreso han informado de que existen "precedentes contradictorios de la Mesa", ya que ha vetado lo que sí admitió en otras ocasiones, tal y como contó Libertad Digital.

La nueva iniciativa incorpora también un punto en el que se censura la decisión del órgano rector de la Cámara de vetar las enmiendas de PP y Junts. El PP valoró que el veto fue "arbitrario" y lo calificó de "cacicada". El partido lo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, como hizo con el veto a enmiendas aprobadas en el Senado. La Cámara Alta, con mayoría de PP, sí votará la próxima semana pedir elecciones a Sánchez.

La redacción completa de la propuesta

1 (vetado). Manifiesta su deseo mayoritario de que se convoquen cuanto antes unas elecciones generales en España que terminen con la parálisis política existente en la actual legislatura.

2 (vetado). Exige la inmediata dimisión en bloque del Gobierno presidido por D. Pedro Sánchez Castejón y la convocatoria de elecciones generales, tal y como se solicitaba en la proposición no de ley 162/000344, admitida a trámite por la Mesa del Congreso en su reunión del día 29 de octubre de 2024.

3 (admitido). En el caso de que decida no convocar elecciones, insta al Presidente del Gobierno español a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa, tal y como se solicitaba en la proposición no de ley 162/000386, admitida a trámite por la Mesa del Congreso en su reunión del día 4 de febrero de 2025.

4 (admitido). Considera que la acumulación de investigaciones sobre casos de corrupción que tienen como protagonistas a responsables políticos nombrados y sostenidos de forma directa por el presidente Pedro Sánchez exige que su asunción de responsabilidades se produzca en forma de dimisión.

5 (admitido). Defiende su libertad para ejercer sus funciones constitucionales legislativa, de control al Gobierno y de orientación política sin más censuras que la aplicación rigurosa y no arbitraria del ordenamiento constitucional y reprueba por tanto la voluntad de veto, tanto por parte del Gobierno como por parte de determinados grupos políticos, del debate de determinadas iniciativas o enmiendas.