Carlos Cuesta expone la falsedad de Zapatero: "Los correos están ahí y aparecen identificados"

La comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional ha vuelto a centrar el editorial de Carlos Cuesta en La Noche de Cuesta. El periodista ha asegurado que el expresidente incurrió en nuevas contradicciones durante su declaración judicial y ha puesto el foco en uno de los aspectos que considera más comprometidos para su defensa: la existencia de correos electrónicos que contradicen su afirmación de que no utiliza el email.

Durante su análisis, Cuesta ha afirmado que la investigación ha permitido localizar mensajes encabezados con el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero y gestionados desde la denominada Oficina del Presidente. Según ha explicado, estos documentos tendrían relevancia para esclarecer las conexiones que los investigadores analizan en torno al rescate de Plus Ultra y diversas sociedades vinculadas a la causa.

🔴 #Editorial de @carloscuestaLD: La maniobra de Sánchez para despistar de la corrupción del PSOE usando a Ayuso pic.twitter.com/X9SZu8u99j — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) June 19, 2026

"Ha dicho que no usa correo electrónico, pero los mails existen y aparecen identificados con su nombre", ha sostenido el periodista, quien ha insistido en que la explicación ofrecida por el expresidente durante su declaración no despeja las dudas planteadas por los investigadores.

El choque con el juez Calama

Uno de los momentos más destacados del editorial ha estado dedicado al desarrollo de la comparecencia judicial. Según ha explicado Cuesta, la tensión entre el magistrado y el expresidente fue aumentando a medida que avanzaba el interrogatorio.

El periodista ha asegurado que el juez tuvo que recordar a Zapatero el papel que desempeña en el procedimiento y que llegó a advertirle de que debía respetar el desarrollo de la declaración.

Otro de los puntos sobre los que ha indicado el director adjunto de Libertad Digital, ha sido la figura de la secretaria del expresidente, también investigada en la causa. Cuesta ha sostenido que Zapatero intentó desvincularse de los correos electrónicos alegando que eran gestionados por su entorno administrativo.

Sin embargo, el periodista ha afirmado que la documentación publicada por Libertad Digital refleja que los mensajes estaban asociados directamente a la Oficina del Presidente. "Los correos están ahí y aparecen identificados con su nombre", ha insistido durante su intervención.