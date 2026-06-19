Dirigentes del PSOE alzan ya la voz contra Zapatero por miedo a la quema

Pese a la llamada a cerrar filas lanzada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Bruselas, todavía son muchos los dirigentes socialistas que no consiguen digerir la imagen, tan dolorosa para ellos, que supuso este miércoles ver salir de la Audiencia Nacional al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Pero no solo porque muchos son conscientes de que esto no acaba aquí; prueba de ello es la imputación de sus hijas y de su secretaria. De ahí que algunos afeen la falta de explicaciones del que fuera "faro moral" del socialismo.

Tras tres semanas preparando su comparecencia, fuentes socialistas asumen que la declaración ante el juez Calama no ha hecho más que "hacerle ganar tiempo" para preparar la documentación necesaria con la que acreditar la procedencia del lote millonario hallado bajo llave en su despacho de la calle Ferraz.

Hay quienes piensan que el daño reputacional ya es irreversible y que el comunicado de Zapatero no fue más que una prueba de ello. Consideran que el texto difundido ayer, insistiendo en su inocencia, estaba dirigido a quienes quieren creer en él; un mensaje para los suyos y para el zapaterismo. Voces críticas ven complicado que puedan despejarse las dudas que persisten en torno a Zapatero.

Sin mencionar el botín de joyas encontrado en una caja fuerte de su despacho de la calle Ferraz, Sánchez quiso equipararlo a los regalos institucionales, situándolos en el ámbito del "reconocimiento a la amistad que en este caso tiene ese país con España". Frente a los 1,3 millones de euros en los que está valorado el alijo de joyas, Sánchez dijo desconocer cuáles son los regalos que ha podido recibir en los ocho años que lleva al frente del Gobierno. En cualquier caso, en el PSOE tratan de blanquear el comportamiento de Zapatero sosteniendo que ahora todo está "regulado".

El problema de decencia y ejemplaridad sigue ahí, pero la dirección federal se refugia en el argumento de una supuesta operación judicial contra ellos, asegurando que "hay gente que digas lo que digas ya te han condenado". Sánchez está vinculando su futuro político al de Zapatero. Sus propios códigos éticos, publicados en 2005, han quedado en entredicho, aunque en el PSOE nadie quiere detenerse en esa contradicción.

Su única baza pasa por sostener la versión que fuentes del entorno de Zapatero han tratado de trasladar a la opinión pública asegurando que el alijo de joyas corresponde a un regalo de Arabia Saudí en 2007, sabiendo que cualquier eventual delito habría prescrito y queriendo dar por sentado que un obsequio valorado en más de un millón de euros no constituye una contraprestación encubierta. De ahí que Sánchez haya querido hacer hincapié en su declaración a los medios este jueves en Bruselas en que "la España de 2007 no es la España de 2026".

Sobre la imputación de las hijas de Zapatero, en el PSOE reconocen que supone un "palo", un golpe emocional muy duro, aunque previsible. A nadie le sorprende que el siguiente paso en el procedimiento judicial haya sido la imputación de las hijas de Zapatero implicadas en el caso Plus Ultra.