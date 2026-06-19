García Carbayo, alcalde de Salamanca: "Somos la capital de provincia que crea con más intensidad empleo tecnológico"

Esta mañana en Es la Mañana de Federico, en esRadio, Federico Jiménez Losantos ha entrevistado al alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo. Jiménez Losantos ha recordado que García Carbayo siempre "ha apostado por la renovación en las nuevas tecnologías, en I+D y en la inteligencia artificial".

A la importancia histórica de la educación en Salamanca, que se remonta a la Edad Media, Federico Jiménez Losantos ha subrayado que para García Carbayo "era esencial unir Salamanca, que siempre ha sido un sitio para dar clase y recibirla, con las nuevas tecnologías". En ese sentido, García Carbayo ha señalado que "estamos en un proceso de transformación e intentando aprovechar lo mejor que tenemos: el talento que hay en nuestras universidades, centros de formación y empresas".

El tejido empresarial y académico

Además del tejido académico y formativo, García Carbayo ha apuntado la importancia de la estructura empresarial dedicada a las nuevas tecnologías, que van desde "la inteligencia artificial a realidad aumentada o la ciberseguridad". "Lo que antes era una entelequia para Salamanca ahora es una realidad. Ya hay un ecosistema de empresas, dos universidades, grandes centros de investigación. Se trataba de poner a todo el mundo a trabajar bajo un lema común y en la misma dirección a través de la marca Salamanca Tech", ha añadido.

Carlos García Carbayo ha recurrido al ejemplo del Salamanca Tech Summit como ejemplo del interés y "la proyección internacional" del evento. El alcalde ha demostrado del progreso en innovación a través de los datos: "Llevamos tres años consecutivos con más trabajadores que vienen que de los que salen de aquí a otros lugares. Tenemos que seguir trabajando para consolidar esta tendencia". "Salamanca es la capital de provincia española que tiene más intensidad de creación de empleo tecnológico", ha comentado. Ha recalcado un matiz relevante, y es que, al mismo tiempo, Salamanca también "es la capital con mayor presencia femenina en este tipo de empleos, porque es para todos". Aun así, ha reiterado que "hay que seguir trabajando".

Un evento cultural de primer orden

Por su parte, Federico Jiménez Losantos ha afirmado que "en Salamanca, al mismo tiempo que desarrolla una iniciativa innovadora ve cómo la infraestructura de comunicaciones en todos los sentidos no solo está parada sino que parece que hacen todo lo posible por impedirlo". "Cada vez hay menos trenes a Salamanca y no digamos ya cómo llegan, si llegan en el mismo día, o llegan otro día...; es decir, Óscar Puente".

A propósito de la inacción del Ministerio de Transportes, Carlos García Carbayo ha respondido que "la voluntad de crecer que hay en Salamanca no se corresponde con una mejora de las comunicaciones que estamos pidiendo, y el problema lo tenemos realmente con las comunicaciones ferroviarias: no solamente es por la tecnología, es por la enseñanza del español, es por los congresos, es por el turismo, es por las universidades; porque se nos van a estudiar a otros lugares donde tienen mejores comunicaciones". Ha agregado que "lo que necesitamos es mejora de comunicaciones con Madrid, pedimos que la cuarta frecuencia se extienda al fin de semana, también pensamos que podríamos tener una quinta y una sexta".

Uno de los aspectos relevantes sobre las comunicaciones es la famosa Ruta de la Plata. "Necesitamos recuperar la vertebración del oeste español, que es el tren de la Ruta de la Plata", ha recordado. A ello también hay que añadir la petición de una conexión con Portugal, que "los municipios del centro de Portugal también lo quieren, pero los Gobiernos de España y Portugal siempre han mirado para otro lado". Y es que las comunicaciones con el país luso son una de las peticiones fundamentales, ya que "tenemos mucho interés que culmina la electrificación de la vía férrea hasta la frontera portuguesa porque es vital para que nuestro puerto seco sea más competitivo". "Nosotros estamos trabajando en la mejora en todos los frentes y esperamos que otros estén trabajando como nosotros desde el Gobierno de España", ha dicho.

Uno de los eventos culturales más importante de cara al otoño de 2026 es el quinto centenario de la Escuela de Salamanca. "Yo creo que estamos intentando dar a esta conmemoración la importancia que se merece, ya que es una corriente de pensamiento que ha sido muy influyente en la historia universal", ha argumentado. Ha aseverado que "tenemos una deuda histórica y teníamos una deuda histórica en Salamanca porque no le hemos sacado partido como se merece a esta escuela tan importante que además lleva nuestro nombre". "Desde este quinto centenario debemos intentar que se vuelva a hablar de la escuela con mucha mayor intensidad y actualizar el pensamiento moderno con las bases de esta escuela que está plenamente vigente". Federico Jiménez Losantos ha apuntado que "más que nunca en este mundo caótico nuevo en el que la gente no sabe muy bien qué pensar ni cómo portarse ante él muestra que la gente no sabe bien orientarse y hay que pensarlo, y aquí lo pensaron".

El abandono del Gobierno de Sánchez

Rosana Laviada ha preguntado al alcalde por el caso de un concejal independiente que ha sido acusado de sumisión química por parte de unas alumnas. Sobre ello, García Carbayo ha comentado que "debe dar explicaciones" y que "un concejal lo es 24 horas".

Rubén Arranz le ha preguntado "si a las grandes y medianas ciudades las tienen en cuenta en el Gobierno de España". "En el caso de Salamanca no nos tienen muy en cuenta. En estos dos grandes proyectos que hay, el de la innovación y el de puerto seco, el Gobierno de España no ha invertido un solo euro; el apoyo financiero que tenemos procede de la Junta de Castilla y León, del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco.