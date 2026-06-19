El PP desafía a Armengol y reformula la moción sobre elecciones para que la Mesa no pueda vetarla

El Partido Popular persiste en su objetivo de que el Congreso vote pedir elecciones a Pedro Sánchez. El grupo de Ester Muñoz ha registrado otra moción "reformulada", según las recomendaciones de los letrados de la Cámara, para que se vote convocar elecciones.

En lugar de "instar al presidente" a convocar elecciones, se opta por la fórmula "manifestar deseo mayoritario" de que adelante los comicios. El nuevo texto recoge, además, en su redacción propuestas ya admitidas a trámite por la Mesa que preside Francina Armengol para pedir la dimisión del Gobierno, la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, con exactamente la misma redacción, para dejar sin excusas a PSOE y Podemos.

"No comprenderíamos que con la nueva redacción no se admita a trámite la moción", trasladan desde el PP, que recuerda que los propios letrados del Congreso han informado de que existen "precedentes contradictorios de la Mesa", ya que ha vetado lo que sí admitió en otras ocasiones, tal y como contó Libertad Digital.

La nueva iniciativa incorpora también un punto en el que se censura la decisión del órgano rector de la Cámara de vetar las enmiendas de PP y Junts. El PP valoró que el veto fue "arbitrario" y lo calificó de "cacicada". El partido lo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, como hizo con el veto a enmiendas aprobadas en el Senado.

La redacción completa de la propuesta

1. Manifiesta su deseo mayoritario de que se convoquen cuanto antes unas elecciones generales en España que terminen con la parálisis política existente en la actual legislatura.

2. Exige la inmediata dimisión en bloque del Gobierno presidido por D. Pedro Sánchez Castejón y la convocatoria de elecciones generales, tal y como se solicitaba en la proposición no de ley 162/000344, admitida a trámite por la Mesa del Congreso en su reunión del día 29 de octubre de 2024.

3. En el caso de que decida no convocar elecciones, insta al Presidente del Gobierno español a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa, tal y como se solicitaba en la proposición no de ley 162/000386, admitida a trámite por la Mesa del Congreso en su reunión del día 4 de febrero de 2025.

4. Considera que la acumulación de investigaciones sobre casos de corrupción que tienen como protagonistas a responsables políticos nombrados y sostenidos de forma directa por el presidente Pedro Sánchez exige que su asunción de responsabilidades se produzca en forma de dimisión.

5. Defiende su libertad para ejercer sus funciones constitucionales legislativa, de control al Gobierno y de orientación política sin más censuras que la aplicación rigurosa y no arbitraria del ordenamiento constitucional y reprueba por tanto la voluntad de veto, tanto por parte del Gobierno como por parte de determinados grupos políticos, del debate de determinadas iniciativas o enmiendas.