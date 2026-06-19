José Luis Rodríguez Zapatero negó ayer al juez Calama tener correo electrónico y es otra mentira más. Por supuesto que lo tiene, pero se lo gestiona su secretaria Gertrudis. Se trata del mismo subterfugio usado con la red de cobros: Zapatero asegura no haber cobrado de Plus Ultra pero, según el juez, lo ha hecho por medio de su testaferro Julio Martínez, alias Julito, y una boutique financiera –entramado societario– creada con este propósito. La UDEF cuenta ya con los correos electrónicos que acreditan esta utilización de su secretaria para coordinarse vía mail con Julito.

Se trata de correos electrónicos bajo el nombre de "José Luis Rodríguez Zapatero presidentezapatero@XXXXXXXXXXX.com". Dirigidos a Cristóbal Cano –cristoxxxxxxx@xxxxx.es–. Dan detalles de coordinación entre Zapatero y Julito. Correos que figuran ya en la investigación porque la UDEF se ha hecho con ellos fruto de las primeras diligencias. Y correos que prueban una nueva mentira de Zapatero pensada, simplemente, para ganar tiempo en la defensa y buscar una pretendida nulidad de las actuaciones argumentando que el volcado de los móviles estadounidenses se hizo sin la debidas garantías jurídicas.

El texto de esos correos electrónicos a los que ha tenido acceso Libertad Digital no genera grandes dudas: "Buenos días Cristóbal, te dejo una tarjeta de Portonovo, con un móvil donde llamar para reservar. Es que tienen un problema con los teléfonos y al final se ha acercado un escolta. La reserva de hoy ya está a las 14:30 para dos a nombre de Julio. Un abrazo, Gertru". Gertru es la secretaria de Zapatero. Y Cano es el administrador de Julito. Blanco y en botella.

Por cierto, esa comida es la que Zapatero también aseguró no recordar en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional.

Pero hay más: "Buenas tardes Cristóbal, por favor, cuando puedas consulta a Julio si cuando lleguen el 17 a Madrid saldrá por la sala de autoridades de Barajas con el presidente Zapatero o va por su cuenta por la salida normal.

Gracias.

Saludos,

Gertru

Oficina del Presidente Zapatero".

De nuevo no parece posible albergar demasiadas dudas sobre sus verdaderos interlocutores.

Y como colofón a esto, la descripción por parte de la UDEF del papel jugado por Gertru y Cano: "Las gestiones diarias de la red serían llevadas a cabo por un tercer nivel jerárquico, conformado por la secretaria de la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero, María Gertrudis Alcázar Jiménez, quien ejecutaría las órdenes directamente dictadas por éste. Por su parte, Cristóbal Cano Quiles ostentaría un rol equivalente al de Gertrudis, en su caso, como gestor del día a día del entorno societario controlado por Julio Martínez Martínez, existiendo contacto fluido entre Gertrudis y Cristóbal", concluye la UDEF.

Traducido: Zapatero, claro que tiene correo electrónico, claro que se lo gestiona su secretaria y claro que fue usado para coordinar sus movimientos con la red de Julito y avanzar en las gestiones del rescate de Plus Ultra y de otros negocios.