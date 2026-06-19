El director del programa Es la Mañana, Federico Jiménez Losantos, ha sido recibido con una multitudinaria y prolongada ovación del público al comienzo de la emisión del programa especial realizado en directo desde Salamanca.

Ante las muestras de cariño y los continuos aplausos de los asistentes, el director de Es la Mañana de Federico ha agradecido enormemente la calurosa acogida y ha prometido con humor regresar a Salamanca en septiembre tras el parón estival, consolidando el fuerte vínculo de la emisora con sus oyentes castellanos y leoneses.