La Fiscalía suspende el expediente a Pilar Rodríguez y María Luisa Llop por su implicación en el caso Plus Ultra

La Fiscalía General del Estado ha decidido suspender de forma temporal el expediente disciplinario abierto a la exjefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez y a la fiscal de la Audiencia Nacional, María Luisa Llop, ambas mencionadas en conversaciones intervenidas dentro de la investigación del conocido caso Plus Ultra.

La decisión implica que el procedimiento, iniciado tras la denuncia presentada por Iustitia Europa, queda paralizado hasta que exista una sentencia firme o un auto de sobreseimiento definitivo en la causa penal en la que aparecen referenciadas, según ha informado el Ministerio Público.

El expediente queda en pausa a la espera del procedimiento penal

La Fiscalía General recuerda que el reglamento interno del Ministerio Fiscal permite abrir expedientes disciplinarios cuando existen hechos que estén siendo investigados penalmente, pero establece que no puede resolverse de forma definitiva hasta que concluya el proceso judicial.

En este sentido, la Inspección Fiscal ha solicitado al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que remita información actualizada y las resoluciones judiciales que se vayan dictando en relación con las fiscales mencionadas. Asimismo, el Ministerio Público subraya que la declaración de hechos probados en la causa penal será vinculante para cualquier decisión disciplinaria posterior.

Una investigación que sigue abierta en la Audiencia Nacional

El caso Plus Ultra, instruido en la Audiencia Nacional, investiga una presunta trama de tráfico de influencias vinculada a la concesión de ayudas públicas a la aerolínea, así como posibles intentos de influencia en distintos procedimientos judiciales relacionados.

En el marco de la investigación, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntó a supuestas conversaciones entre distintos implicados en las que se hacía referencia a la influencia de determinadas figuras del ámbito judicial y fiscal.

Las referencias a un intento de influencia en la investigación

En ese informe, los investigadores recogen conversaciones en las que algunos de los implicados analizaban la situación de la juez del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, así como la supuesta relación de la fiscal jefa.

En uno de los mensajes intervenidos, el abogado Miguel Palomero llegó a mencionar la necesidad de "cortar" determinadas actuaciones, mientras que en otra conversación se aludía a la expresión "hacer un Kitchen Cabinet", en referencia a supuestas maniobras para influir en el desarrollo del procedimiento.

Un procedimiento condicionado por la causa principal

La Fiscalía insiste en que el futuro del expediente disciplinario queda ahora completamente supeditado al avance de la investigación judicial, que determinará si existen o no hechos delictivos atribuibles a las fiscales mencionadas.

Hasta entonces, el procedimiento queda en suspenso a la espera de nuevas resoluciones judiciales que puedan marcar su continuidad.