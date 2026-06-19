Las flores del papa y la espada de Santiago

En el muelle de Arguineguín, el Papa lanzó flores al mar. Fue un gesto justo: casi mil doscientas personas murieron el año pasado en esa ruta atlántica y alguien con autoridad moral debía nombrarlas. Pero mientras las flores flotaban ante las cámaras, Pedro Sánchez aplaudía y Abascal distinguía entre "el discurso" y "la política práctica", algo en el ambiente devolvía una pregunta antigua, ya formulada, ya resuelta, y convenientemente olvidada:

¿cuándo corresponde hablar de amor y cuándo, por amor mismo, hay que hablar de combate y sacar Excalibur de la piedra?

Cuando Jesús dijo "dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios", no estaba impartiendo una lección de política fiscal. Estaba trazando una frontera entre dos órdenes de realidad que no se anulan, pero tampoco pueden confundirse: la lógica del Evangelio no es la lógica del mundo. El Papa habla desde el orden de la caritas: una ética de la gracia, universal e incondicional, que no reconoce excepciones de pasaporte, cuota o conveniencia nacional. El Estado, en cambio, opera desde otro orden: el de la responsabilidad política, el de la frontera, el de la protección de unos ciudadanos concretos en una realidad atravesada también por la violencia. Cuando uno de esos órdenes pretende ocupar el lugar del otro, algo no encaja.

La Iglesia, de hecho, lo sabe. La doctrina de la guerra justa —de San Agustín a Santo Tomás de Aquino— no nace para sacralizar la violencia, sino para ponerle bridas: someterla a condiciones, limitarla moralmente y orientarla a la defensa de un bien que, sin esa resistencia, podría ser destruido.

Esa misma tensión —la diferencia entre una ética absoluta del alma y las exigencias concretas de la historia— aparece, con otra forma, en la India de Gandhi, cuando la no violencia tuvo que medirse no solo contra el colonialismo británico, sino contra la sombra mucho más siniestra del nazismo.

Sri Aurobindo conocía a Gandhi; habían compartido horizonte político en su lucha por la independencia de la India. Pero cuando en 1920 el hijo de Gandhi lo visitó en Pondicherry y le habló de no violencia, Aurobindo le respondió con una pregunta devastadora: ¿qué harían ustedes si mañana fuesen invadidas las fronteras del Norte?

Veinte años después, la pregunta se había vuelto hacia Europa entera. En 1940, Gandhi escribió una carta abierta al pueblo inglés instándolo a no tomar las armas contra Hitler y a apelar únicamente a la fuerza espiritual en caso de invasión alemana. Aurobindo, en cambio, se declaró a favor de los Aliados, en una posición que nadie en la India de 1940 podía comprender: ¿cómo el líder revolucionario que había encabezado la rebelión contra el ocupante británico se ponía ahora de su lado?

La respuesta de Aurobindo apuntaba a algo más profundo: "Mientras las fuerzas del alma alcanzan la eficacia necesaria", escribió, "las fuerzas demoníacas en los hombres y las naciones aplastan, demuelen, asesinan, incendian y violan, como hoy lo vemos; podrán entonces hacerlo cómodamente y sin estorbos, y vosotros habréis causado tal vez con vuestra abstención la pérdida de tantas vidas como los otros con su violencia. No basta con conservar limpias las propias manos si, al hacerlo, dejamos intacta la raíd misma de la destrucción."

El propio Gandhi lo intuía al final. Viendo que décadas de no violencia habían desembocado en los horrores de la partición de 1947, observaba con tristeza: "El sentimiento de violencia que secretamente hemos alimentado vuelve sobre nosotros." Porque ni la no violencia ni la violencia alcanzan la fuente del mal. Solo lo desplazan.

León XIV lanza flores desde el orden de la caritas, una ética de la gracia que es, en su propio terreno, impecable. Cada persona que cruza el mar tiene dignidad infinita. Es verdad. Pero cuando esa verdad se convierte, sin mediación, en exigencia para Estados que operan en otro orden, empieza a parecerse a la carta de Gandhi a los ingleses: hermosa, moralmente intachable, y potencialmente devastadora para quienes necesitan algo más que la pureza del alma.

España lleva siglos con esa paradoja incrustada en piedra. El apóstol Santiago, cuya tumba en Compostela convirtió la península en el corazón espiritual de Occidente medieval, tiene dos caras que el tiempo no ha logrado separar. En los retablos de las catedrales aparece con el bordón y la venera, peregrino manso, figura de la paz. Pero en los pendones de batalla de la Reconquista cabalgaba como Matamoros, guerrero celeste que descendía en los momentos decisivos, espada en ristre. No eran dos Santiagos distintos, era el mismo. El peregrino y el guerrero no se contradicen. Se necesitan, se complementan.

La lección de Krishna a Arjuna en Kurukshetra va en la misma dirección, pero la lleva más lejos. Arjuna, en mitad de la guerra, deja caer el arco porque frente a él están sus parientes, sus maestros, sus amigos. La no violencia le parece, en ese momento, la única respuesta digna. Krishna no le da la razón. Tampoco le dice simplemente que mate. Le explica algo más difícil: que el guerrero que actúa desde el dharma, sin apego al resultado y sin odio en el corazón, no hace violencia en el sentido profundo del término. La espada del que ama no es la misma espada que la del que destruye por ira, ambición o codicia. Pero hay algo más: la batalla de Kurukshetra no era entre dos familias rivales. Era entre dos principios. Dejar de combatir no habría sido compasión. Habría sido permitir que un orden más oscuro aplastara al que intentaba sostenerse. La retirada de Arjuna, presentada como misericordia, era en realidad abandono: abandono del dharma, de la responsabilidad cósmica que recae sobre quien tiene la capacidad y el deber de actuar.

Aurobindo lo vio con la misma claridad cuando eligió el bando aliado en 1940. No lo hizo porque Inglaterra fuera inocente ni porque la guerra sea un bien. Lo hizo porque había fuerzas en juego cuya victoria habría supuesto no solo la derrota de unos Estados, sino el retroceso de la humanidad entera hacia lo que él llamaba, sin eufemismos, asurico (demoníaco). La guerra justa, en esa tradición, no se libra solo por los que habitan en el orden que se defiende. Se libra para que ese orden no desaparezca del mundo, para que la posibilidad misma de la dignidad, la belleza y la consciencia más elevada no sea borrada por lo que viene a destruirla. La paz verdadera, la del Reino que no es de este mundo, necesita una tierra capaz de sostenerla. Cuando se la siembra sobre el caos, no brota la caridad, sino su caricatura: un buenismo pernicioso que cubre el mundo de maleza.

Frente a las flores de Arguineguín, entonces, no habría que oponer la espada como su contrario, sino como su complemento necesario. La dignidad infinita del que llega y la responsabilidad concreta hacia el que ya está son verdades que hay que sostener juntas. Pero debajo de las dos hay una tercera, más urgente: la obligación de preservar un orden en el que la dignidad sea posible en absoluto. Hacerlo sin odio, sin cálculo electoral, sin instrumentalizar ni a los muertos ni a los vivos: eso sería la acción que Krishna le exigía a Arjuna en el campo donde todo estaba a punto de perderse. Es también lo más difícil. Y lo más ausente en el muelle donde el Papa lanzó sus flores al mar. Quien tenga ojos para ver, que vea; y quien tenga oídos para oír, que oiga.