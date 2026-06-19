Sánchez sonríe

La nueva semana agónica para el Gobierno –citación de Begoña Gómez, acorralamiento en el Congreso de Mercedes González, declaración de Zapatero en plena sesión de control, inminente fallo del juicio a Koldo– acabó entre risas y bromas: las de Pedro Sánchez con los periodistas españoles en Bruselas. En un tono tan desenfadado como el que exhibió cuando le sorprendió en Roma la imputación de Zapatero, el presidente habló de las "hipótesis": como si lo normal fuera seguir como si nada con un exsecretario general esperando sentencia, la sede del partido registrada por maniobrar contra las instituciones y un expresidente declarando por un rescate aprobado por su Gobierno, Sánchez bromeó diciendo que "la realidad es muy dinámica" para referirse a la posibilidad de un adelanto. El presidente volvió a mostrar que se toma como una afrenta que se lo exijan –"las legislaturas cuando no gobierna la derecha también son de cuatro años", dijo–. Y se mofó, en definitiva, de todos: los socios que escenifican pataleos en el Congreso, los periodistas que se los toman en serio, la oposición que cree que la situación no aguanta más. "Presentaremos Presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027". Y fin. Calendario cumplido.

No habrá Presupuestos como no ha habido en tres años cuando aún las cuentas podían dar, pero sí habrá un cómodo y largo amago de negociaciones desde el que tomar posiciones para el año electoral. Y, Sánchez, sí, llegará a 2027 tras una legislatura de presiones infructuosas y decenas de titulares que hubieran tumbado a cualquier Gobierno, quizás con un adelanto técnico en Navidades o principios de año, o –lancémonos a esas "hipótesis" de las que se ríe el presidente– una convocatoria especialmente veraniega exprimiendo los plazos. El presidente sólo repite con cierta rotundidad que no habrá coincidencia con autonómicas y municipales, la opción temida por sus socios y lo que queda de sus barones. Pero suena hasta atrevido a estas alturas descartarlo del todo.

Hace muchos años, en la primera legislatura de Zapatero, la de, si hacemos caso a Sebastián, las esmeraldas de Zambia, era noticia que un portavoz gubernamental hiciera alguna tibia crítica de un fallo judicial. Hoy ministros llaman "prevaricadores" a los jueces o hablan de "conspiración" contra el Gobierno mientras afloran las pruebas de que ellos sí conspiraron contra varios. Ahí encaja el antinatural enrocamiento de Sánchez, aposentado ahora en el relato de la confabulación de Estado, en unos socios sin ganas de tocar nada y preparado para que el sopor veraniego ahogue autos y sumarios unos días después de que él haga lo mismo en el Congreso. Sánchez sonríe, y quizás en su sonrisa sí haya algo de verdad.