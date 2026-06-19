Miquel Roca se esconde y evita pronunciarse sobre Zapatero en pleno escándalo del caso Plus Ultra

El exdiputado y uno de los padres de la Constitución, Miquel Roca, ha evitado pronunciarse sobre la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra y ha defendido con firmeza la presunción de inocencia como una "gran victoria del Estado de Derecho".

El jurista y expolítico catalán ha insistido en que no le corresponde valorar procedimientos judiciales en curso, pero sí ha querido subrayar la importancia de respetar las garantías básicas del sistema judicial, entre ellas la presunción de inocencia, que ha calificado como un principio fundamental conquistado históricamente frente a modelos de justicia más arbitrarios.

Llamamiento a rebajar la tensión política

Más allá del plano judicial, Miquel Roca ha centrado buena parte de su intervención en la necesidad de recuperar el consenso político en España. En su opinión, el actual clima de enfrentamiento entre partidos dificulta la resolución de problemas estructurales del país.

"El consenso no es una fórmula matemática, es cuestión de voluntad", ha señalado, al tiempo que ha defendido la necesidad de "sacar los problemas del campo de la tensión para ponerlos en el campo de las soluciones".

En este sentido, ha apelado a PSOE y PP para que retomen el diálogo y sean capaces de explorar acuerdos, incluso en un contexto político sin mayorías absolutas claras. Según ha argumentado, "si se sientan y están dos días, pueden llegar a un acuerdo", defendiendo que el pacto es una herramienta básica tanto en la vida pública como en la privada.

Acuerdos frente a bloqueo institucional

Roca ha insistido en que numerosos problemas de la sociedad española, como la vivienda, las pensiones, la sanidad o el modelo educativo, requieren acuerdos amplios entre formaciones políticas. "Hay temas donde se pueden sentar y se deberían alcanzar acuerdos", ha afirmado, subrayando que el bloqueo institucional no puede convertirse en la norma en democracia.

Preguntado por la posibilidad de un adelanto electoral si no salen adelante los Presupuestos Generales del Estado, ha evitado también posicionarse y ha recalcado que cada Gobierno debe asumir sus responsabilidades.

Presunción de inocencia y papel de los medios

En relación con la actualidad judicial, Roca ha insistido en que la justicia debe desarrollarse con independencia y ha defendido de nuevo la presunción de inocencia como pilar del Estado de Derecho.

También ha lanzado un mensaje a los medios de comunicación, al considerar que deben reflexionar sobre su papel en la difusión de procedimientos judiciales, recordando que "no pueden sustituir a la justicia".

Una llamada a la concordia institucional

Durante su intervención previa al acto académico en la UPV, ha defendido la necesidad de preservar el espíritu de consenso de la Constitución de 1978 y de reforzar los espacios de acuerdo entre posiciones políticas distintas. A su juicio, la democracia no consiste en la victoria permanente de unos sobre otros, sino en la construcción de espacios comunes de convivencia.

El acto de investidura ha incluido además la incorporación de nuevos doctores honoris causa y un balance del curso académico por parte de la universidad, en un evento marcado por la defensa del diálogo, la cooperación institucional y la internacionalización académica.