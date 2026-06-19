Page exige retirar el acuerdo con ERC: "Rompe la solidaridad y la igualdad en España"

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha adelantado que "no habrá absolutamente nada que hablar" sobre financiación autonómica si "de entrada" el Gobierno central no retira el acuerdo alcanzado con ERC sobre este asunto.

En la presentación del programa de incubadora empresarial ESA BIC Castilla-La Mancha en Albacete, García-Page ha hecho alusión a la reunión que el lunes tienen previsto mantener el Gobierno regional y el Ministerio de Hacienda para abordar el nuevo modelo de financiación autonómica.

Sin embargo, García-Page ha advertido de que "no habrá absolutamente nada que hablar si no se retiran de entrada los proyectos" acordados con ERC, pues ha considerado que ese acuerdo "básicamente rompe la solidaridad y la igualdad en España".

En cambio, el presidente regional ha explicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere "los mismos fondos que han puesto, pero con reglas distintas" y se ha mostrado convencido de que ese planteamiento es lo que va a trasladar "prácticamente todo el mundo" en las reuniones que mantendrá el Ministerio de Hacienda con las autonomías, "menos aquellos que están detrás de romper la igualdad entre todos los españoles".