Sánchez no deja caer a Zapatero pero no habla de las joyas

Por segunda vez consecutiva desde que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero declarara ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional, Pedro Sánchez ha evitado pronunciar una sola vez la palabra "joya". El presidente del Gobierno se ha limitado a respaldar la tesis que el entorno de Zapatero trata de consolidar sobre que el botín millonario hallado en su despacho procede de un regalo recibido de Arabia Saudí en 2007, una fecha clave porque cualquier eventual delito fiscal habría prescrito.

Pedro Sánchez tampoco ha querido entrar en la evidente contradicción que supone que el mismo presidente del Gobierno que impulsó el marco legal para regular los regalos institucionales acabara conservando un lote valorado en 1,3 millones de euros. "Fue un presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien hizo ese marco legal precisamente para regular y registrar esos regalos", ha afirmado el jefe del Ejecutivo después de que la opinión pública haya podido escuchar la declaración judicial del expresidente, una comparecencia que el PSOE denuncia por sus filtraciones, pero que tampoco ha servido para despejar las dudas que rodean a las joyas encontradas en su despacho de la calle Ferraz.

La declaración de Zapatero, lejos de cerrar el asunto, dejó numerosos interrogantes abiertos. Entre ellos, la ausencia de explicaciones concluyentes sobre el origen de las piezas halladas. "No voy a profundizar más", fue una de las respuestas que el expresidente dio al magistrado Calama en un momento especialmente significativo de su interrogatorio, pese a que desde las filas socialistas se esperaba una intervención capaz de acreditar su inocencia y disipar cualquier sospecha.

"Son intercambios que se dan de presidentes dentro de efectivamente la legislación que marca este tipo de regalos que son símbolo de respeto hacia las instituciones que visitan ese país y símbolo de hermandad entre esos países y eso es lo que afortunadamente el presidente Zapatero impulsó a partir del año 2008, precisamente con la ley de buen gobierno", ha sostenido Sánchez desde Bruselas, tratando de acotar el caso al ámbito de Zapatero para impedir que salpique a La Moncloa.

Lo que tampoco ha querido aclarar el presidente es si considera moralmente aceptable conservar un regalo de semejante valor o si entiende que José Luis Rodríguez Zapatero debería devolverlo. "Esa pregunta quien tiene que responderla es el presidente Zapatero, no yo. Cuando uno viaja recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta regresar a Madrid", ha respondido para tratar de zanjar la cuestión.

El Gobierno evita así entrar en el fondo del asunto y circunscribe su defensa a reivindicar la "inocencia, respeto a la justicia y presunción de inocencia" de Zapatero, principios que, según Sánchez, en muchas ocasiones se ven "atropellados". Además, el presidente ha vuelto a mostrar "su empatía" ante la imputación de las hijas del expresidente.

Al margen de la polémica judicial, Sánchez ha aprovechado su comparecencia para insistir en que el Gobierno llevará un proyecto presupuestario este año y agotará la legislatura hasta 2027. También ha descartado de forma tajante un adelanto electoral coincidiendo con las elecciones municipales y autonómicas. "No habrá elecciones conjuntamente con las municipales y autonómicas", ha zanjado el presidente.