Europa, en alerta por la relación de Sánchez y Zapatero con China

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido una gran repercusión internacional, como ocurrió con los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez por la imputación de su mujer, Begoña Gómez. Mientras José Luis Ábalos o Santos Cerdán son desconocidos fuera de España, la investigación a un presidente de la cuarta economía del euro sí atrae la atención de las potencias europeas.

Un asunto que acaparó conversaciones el día que el juez le imputó y cuando declaró en la Audiencia Nacional, según fuentes del Parlamento Europeo consultadas por Libertad Digital. Los negocios de Zapatero interesan sobre todo en Europa por la relación que, tanto él como el Gobierno español, mantienen con China y Huawei, compañía con la que España ha suscrito contratos de carácter estratégico, a pesar del veto de Bruselas por razones de seguridad.

Este asunto afecta de lleno a la UE y se abordó en algunas de las reuniones preparatorias previas al Consejo de Europa de esta semana, según ha podido saber este periódico. Alberto Núñez Feijóo, de hecho, aseguró públicamente que líderes europeos le habían llamado para interesarse por la corrupción. Aunque no especificó, entre los principales motivos de alarma, las relaciones con China y el posible uso fraudulento de fondos europeos.

El PPE firmó una resolución, durante el encuentro conocido como Summit, referida al gigante asiático: "Debemos dejar atrás la ingenuidad respecto a las ambiciones a largo plazo de China", recoge el texto, que añade que "como PPE, apostamos por un enfoque coordinado frente a China junto a nuestros socios estadounidenses". Todo lo contrario de lo que hace el Gobierno español.

También en el plano comercial, alertan de que el "déficit comercial de la UE con China es inaceptable" y que "no aceptaremos la intervención injusta de China en el mercado, así como sus prácticas cambiarias abusivas". "Animamos a la Comisión Europea a modernizar los instrumentos de defensa comercial existentes", concluyen.

La Comisión Europea ya advirtió a España de los contratos suscritos con Huawei, y está también al tanto del posible giro adoptado por el Gobierno de Pedro Sánchez respecto a la aspiración de Pekín de anexionarse Taiwán, tal y como informó este periódico. Un giro en la política internacional española que coincide con los otros cambios adoptados en las relaciones con Venezuela y Marruecos, los tres países con los que habría hecho negocios Zapatero.

Las sospechas sobre los fondos europeos

Otro de los asuntos que han provocado que Europa se interese por la corrupción española es el posible uso fraudulento de fondos europeos. Los Next Generation no sólo habrían servido para suplir la falta de Presupuestos Generales del Estado de Sánchez, sino que se habrían utilizado para gastos corrientes como el pago de pensiones, además de verse afectados por la corrupción.

Alemania, Holanda y Austria están especialmente molestos con este tema. En Berlín forma parte, incluso, del debate político a través de Alternativa para Alemania, partido que ya está primero en las encuestas por delante de la CDU, y que agita esta cuestión para criticar a la CE. "Los alemanes están pagando con su esfuerzo las pensiones españolas", declaró el eurodiputado Alexander Sell a LD.

Precisamente, el juez Peinado ha abierto una nueva pieza separada en el caso Begoña Gómez por el uso de fondos europeos, después de que, en junio de 2025, la Fiscalía Europea se hiciera cargo de la investigación sobre la adjudicación de contratos financiados con fondos europeos a través de la entidad pública Red.es.