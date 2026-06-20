Golpe definitivo del juez a Zapatero: las transferencias relacionadas con Plus Ultra

El Programa de Cuesta, Carlos Cuesta analiza la comprometida situación judicial de José Luis Rodríguez Zapatero tras su declaración ante la Audiencia Nacional. Los colaboradores destacan que la versión exculpatoria del expresidente no se sostiene jurídicamente frente a las revelaciones de la UDEF, que constan en un informe de cientos de folios. En dicho documento se detalla cómo el político socialista formaba parte activa de una compleja trama societaria en la que se habrían canalizado fondos procedentes de Venezuela a cuentas corrientes de su entorno más íntimo, incluyendo cuentas conjuntas con su esposa Sonsoles y cuentas a nombre de sus hijas.

Frente a estas acusaciones, los portavoces del Gobierno y del Partido Socialista han salido en tromba a defender al expresidente con argumentos que los tertulianos tachan de "ridículos". Entre ellos destaca la intervención de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, quien sugirió una estrambótica teoría de la conspiración en la que los Estados Unidos habrían clonado el teléfono de un ciudadano venezolano en 2021 y, convenientemente bajo el mandato de Donald Trump, habrían filtrado esa información ahora para perjudicar a España por su posicionamiento internacional. Los periodistas de Libertad Digital desmontan esta versión recordando que las pesquisas parten de agencias internacionales serias como la DEA y no de un mero interés político partidista estadounidense.

Durante su comparecencia judicial, José Luis Rodríguez Zapatero negó tajantemente haber realizado gestión alguna para el polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, calificando su inocencia de "verdad incuestionable". Sin embargo, el juez instructor y los informes policiales de la UDEF contradicen esta versión al situar al expresidente en el epicentro de las comunicaciones previas con los accionistas venezolanos de la compañía. Se ha demostrado que estos empresarios caribeños celebraban haber conseguido la inyección económica del Ejecutivo español días antes de que se aprobara oficialmente en el Consejo de Ministros.

Asimismo, la investigación saca a la luz la vinculación de José Luis Rodríguez Zapatero con hasta 38 sociedades instrumentales manejadas por testaferros y colaboradores cercanos, como su secretaria Gertru o el empresario "Julito". El juez encargado del caso señala en el auto judicial que la estructura societaria se diseñó específicamente para canalizar pagos y ocultar el origen real del dinero. A todo ello se suma el misterioso hallazgo en su oficina de una colección de joyas valorada en más de 1,3 millones de euros, de la cual todavía no se ha aportado justificación fiscal ni origen lícito de aduanas, alimentando las sospechas de que podría tratarse de pagos en especie del régimen chavista.