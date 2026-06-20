La UDEF prueba la unión de Zapatero y Gertru a la 'finance boutique' que pagaba por el rescate de Plus Ultra

José Luis Rodríguez Zapatero ha perdido la primera oportunidad de defenderse de un total de seis imputaciones judiciales–contrabando, delito fiscal, tráfico de influencias, falsedad documental, organización criminal y blanqueo de capitales–. Tras su paso por la Audiencia Nacional sin aportar ni una sola prueba de nada–ni de las joyas, ni de Plus Ultra, ni de la trama venezolana, ni de la china–, han quedado indicios y hechos sin respuesta que pesarán en su defensa futura como losas. Y es que la UDEF, mientras, ya ha conseguido probar la conexión entre el finance boutique creado para cobrar los pagos de Plus Ultra de forma camuflada y el entorno más cercano de Zapatero: Gertrudis, su secretaria.

La UDEF ya sabe que "José Luis Rodríguez Zapatero y Julio Martínez Martínez exploraron en un primer momento la posibilidad de que la compañía obtuviera un préstamo ICO a través de la entidad financiera Banco de Santander para, más tarde y descartada la vía inicial, trabajar en la obtención de un préstamo con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)".

Sabe igualmente que "Rodolfo Reyes [accionista de referencia de Plus Ultra] en aquel momento también trató de acceder al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos Meco, a través del abogado Miguel Palomero de Juan, el cual tendría relación con la persona de confianza de Ábalos, Koldo García Izaguirre".

Pero todo ello pasaba por una condición: que los pagos en esas gestiones de Zapatero quedasen camuflados. ¿Cómo se hizo? Pues de la siguiente manera:

"En el desarrollo de las conversaciones, se desprenden los continuos contactos que se producen entre los directivos de Plus Ultra y la red de influencia, evidenciándose con mayor detalle las reuniones conseguidas con altos funcionarios, para conseguir el objetivo perseguido. Además, se observa la capacidad de actuación de la red de influencia para acceder a información privilegiada, tras la comunicación de Julio Martínez Martínez a Camilo Ibrahim Issa y Rodolfo Reyes felicitándoles por la obtención de la ayuda previa, todo ello con carácter previo, incluso a la reunión de Consejo Gestor del FASEE". De hecho, "Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. obtuvo el préstamo otorgado por la SEPI por importe de 53 millones de euros y las influencias realizadas por José Luis Rodríguez Zapatero fueron remuneradas por Plus Ultra a través de la estructura empresarial, denominada –finance boutique–, articulada para recibir cobros por las influencias ejercidas", señala la UDEF.

¿Y cómo prueba esa vinculación? Pues por medio de Gertrudis, la secretaria de Zapatero, y el administrador de Julio Martínez, Cristóbal Cano.

La UDEF lo narra así: "Según se deduce de las explicaciones dadas por Roberto Roselli a Rodolfo Reyes, Julio Martínez Martínez le habría explicado a Julio Martínez Sola [máximo responsable de Plus Ultra] el modo de proceder y cómo opera la red de influencia. La estructura formal se articularía a través de una finance boutique y, mediante ella, canalizarían los cobros ilícitos a cambio de las influencias ejercidas. En la conversación Roselli indica el coste de la influencia ejercida. "Pues ya le dijo a Julio que montaron su finance boutique" – "Así que por vendrá la mordida" a lo que Rodolfo Reyes le contesta: "Jajajjaja. Pues si funciona". La secuencia descrita "pone de manifiesto que Julio Martínez Martínez, figura visible de la red de influencia, facilita el contacto de Cristóbal Cano, a quien define como su director de administración, con el fin de articular formalmente el canal de cobros a cambio de las influencias ejercidas. Esto permite emitir facturas a través de sus empresas –finance boutique– a Plus Ultra Líneas Aéreas S.A.", señala la UDEF.

El círculo se cierra con Gertrudis: "Las gestiones diarias de la red serían llevadas a cabo por un tercer nivel jerárquico, conformado por la secretaria de la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero, María Gertrudis Alcázar Jiménez, quien ejecutaría las órdenes directamente dictadas por éste. Por su parte, Cristóbal Cano Quiles ostentaría un rol equivalente al de Gertrudis, en su caso, como gestor del día a día del entorno societario controlado por Julio Martínez Martínez, existiendo contacto fluido entre Gertrudis y Cristóbal", concluye la UDEF.