Las andanzas de Leire Díez... y Pedro Sánchez

"A mí esta señora me genera inquietud —decía Diana Morant—, porque creo que es una outsider, un Pequeño Nicolás, una Antoñita la Fantástica". Tendría gracia… si no lo hubiéramos escuchado antes. Cómo olvidar a Félix Bolaños diciendo aquello de que a Aldama solo le faltó decir ser agente de la T.I.A.

"Para que ustedes tengan toda la información sobre la mesa —decía Silvia Intxaurrondo—. Leire Díez: militante, sin cargo. Su relación con Ferraz es esa: militante. Hay una foto que la vincula con la sede del Partido Socialista".

"Hay una foto". Esa es la "información" que nos ponen sobre la mesa. Solo queda una pregunta: ¿qué hay bajo la mesa?

Pues bajo la mesa hay otra foto… pero de Leire con Pedro y otra de Pedro con Leire y un vídeo de Leire fotografiando a Pedro y otra foto de Pedro sonriendo junto a Leire con otro vídeo de Leire abrazando a Pedro. ¡Es que hay una foto de Leire alzando la copa en una mesa con Begoña! ¡Y hay más! Hay charlas de Leire cuando la paseaban como gurú de la "contratación pública sostenible" (no confundir con fundraising), hay conferencias de Leire sobre "Correos y empoderamiento femenino", y vídeos de los actos de Pedro donde Leire parece que está cortando el bacalao y se pasea por allí (como diría Cayetana) "como Pedro por su sauna".

Entonces, ¿Qué hay bajo la mesa? ¿De quién depende la mesa? Pues eso: lo que hay bajo la mesa es una enorme, una gigantesca montaña de mentiras que cubre el insondable pozo de hipocresía y cinismo del partido y sus comisarios mediáticos por el que ascienden efluvios mefíticos provenientes de las mismísimas cloacas. Ya está bien. La corrupción, por desgracia, ya la conocemos. Lo que jamás habíamos visto es esta descomunal y milmillonaria industria de la mentira. ¡Que hasta el día antes de las elecciones, Pedro Sánchez decía que la amnistía era ilegal e inconstitucional! Y es que no solo mienten, sino que te dicen que la mentira estuvo muy bien, que la infinita hemeroteca de Pedro Sánchez es necesaria, que esto es la democracia. Esa era la "tierra firme": un suelo pantanoso donde uno ya no sabe qué es mentira y qué es verdad, si me reuní o me tomé cafés, si nunca pactaría (se lo digo cinco veces) o si no podría dormir por las noches, si era Pedro Sánchez o era el presidente del Gobierno, si no conocía a Leire o quizá al que no conocía era a Aldama… o igual solo desconocía sus andanzas.

Lo que hay bajo la mesa es más que unas fotos y unos vídeos. Son las andanzas de Leire… y Pedro.

Onvre Deconstruido @o_deconstruido