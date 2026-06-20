Las falsedades de Zapatero en su declaración ante el juez, destapadas

En la tertulia de Libertad Digital se analiza la reciente declaración del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. El exlíder socialista ha comparecido en calidad de imputado, intentando ofrecer una imagen de tranquilidad y proclamando que 'todos los ciudadanos somos iguales ante la ley'. Sin embargo, los colaboradores destacan la ironía de su discurso, señalando que accedió al edificio a través del aparcamiento para evitar el 'paseíllo' mediático, un privilegio del que no goza el resto de los ciudadanos españoles.

Los analistas de la mesa, Carmelo Jordá y Raúl Vilas subrayan que sobre el expresidente pesan graves indicios delictivos repartidos en cuatro tramas de corrupción diferentes: el rescate de la aerolínea Plus Ultra, el asunto de las joyas, la trama china y la conocida como trama venezolana. Esta última, según revelan las investigaciones de la agencia estadounidense DEA, incluye sospechas de narcotráfico, transacciones con oro, níquel y criptomonedas. Frente a estas acusaciones, la estrategia de la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero no parece centrarse en demostrar su inocencia, sino en buscar resquicios procesales para anular el caso.

Durante el interrogatorio, el juez instructor planteó que la sociedad instrumental del expresidente parecía diseñada exclusivamente para canalizar el cobro de comisiones millonarias de origen dudoso. Los colaboradores detallan cómo una de las empresas de Julio Martínez, estrecho colaborador de Zapatero, recibió más de 450.000 euros de Plus Ultra, dinero que posteriormente habría terminado en las cuentas personales del exlíder socialista. Aunque el compareciente negó categóricamente que Martínez fuera su 'testaferro', las evidencias documentales complican su versión de los hechos.

En la conversación interviene Arturo Criado, subdirector de El Español, quien explica que la defensa está intentando invalidar las pruebas obtenidas a partir de los teléfonos móviles intervenidos por las agencias de seguridad de Estados Unidos, concretamente por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y la DEA. No obstante, los periodistas coinciden en que el caso ya ha alcanzado velocidad de cruzero, y que el juez Calama dispone de suficiente material probatorio e indicios sólidos en territorio nacional como para continuar con la instrucción sin depender únicamente de las pruebas norteamericanas.

Finalmente, se exponen varios correos electrónicos que contradicen la afirmación de José Luis Rodríguez Zapatero de que no utilizaba cuentas de correo electrónico. Los mensajes, enviados desde la cuenta de su secretaria Gertrudis —recientemente imputada en la causa—, muestran una constante coordinación con Cristóbal Cano, administrador de las empresas de Julio Martínez, para organizar reuniones de negocios secretos en lugares como el restaurante Portonovo. La imputación de la secretaria se presenta como un paso judicial crucial, ya que facilitará el acceso directo de los investigadores a todos sus dispositivos electrónicos y comunicaciones corporativas.