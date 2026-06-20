Las siete ocasiones (al menos) en las que Leire Díez estuvo junto a Sánchez
El tuitero Onvre Deconstruido @o_deconstruido ha recopilando muchas de las piezas televisivas en las que aparecen juntos Pedro Sánchez y Leire Díez, la fontanera del PSOE.
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