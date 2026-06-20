Menú
Política

Las siete ocasiones (al menos) en las que Leire Díez estuvo junto a Sánchez

El tuitero Onvre Deconstruido @o_deconstruido ha recopilando muchas de las piezas televisivas en las que aparecen juntos Pedro Sánchez y Leire Díez, la fontanera del PSOE.

Libertad Digital
1 / 7

El tuitero Onvre Deconstruido @o_deconstruido ha recopilando muchas de las piezas televisivas en las que aparecen juntos Pedro Sánchez y Leire Díez, la fontanera del PSOE.

2 / 7

El tuitero Onvre Deconstruido @o_deconstruido ha recopilando muchas de las piezas televisivas en las que aparecen juntos Pedro Sánchez y Leire Díez, la fontanera del PSOE.

3 / 7

El tuitero Onvre Deconstruido @o_deconstruido ha recopilando muchas de las piezas televisivas en las que aparecen juntos Pedro Sánchez y Leire Díez, la fontanera del PSOE.

4 / 7

El tuitero Onvre Deconstruido @o_deconstruido ha recopilando muchas de las piezas televisivas en las que aparecen juntos Pedro Sánchez y Leire Díez, la fontanera del PSOE.

5 / 7

El tuitero Onvre Deconstruido @o_deconstruido ha recopilando muchas de las piezas televisivas en las que aparecen juntos Pedro Sánchez y Leire Díez, la fontanera del PSOE.

6 / 7

El tuitero Onvre Deconstruido @o_deconstruido ha recopilando muchas de las piezas televisivas en las que aparecen juntos Pedro Sánchez y Leire Díez, la fontanera del PSOE.

7 / 7

El tuitero Onvre Deconstruido @o_deconstruido ha recopilando muchas de las piezas televisivas en las que aparecen juntos Pedro Sánchez y Leire Díez, la fontanera del PSOE.

Temas

Recomendamos