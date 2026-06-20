Marlaska sale al rescate de Begoña Gómez: pide al CGPJ que "adopte medidas" contra el juez Peinado

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha sumado al ataque contra el juez Juan Carlos Peinado por haberle retirado el pasaporte a Begoña Gómez. El ministro ha recurrido a un comunicado para trasladar su "más enérgica queja" por el supuesto "grave cuestionamiento de la profesionalidad" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Fernando Grande-Marlaska ha calificado de "sospechas injustificadas" la posibilidad que aprecia el juez sobre la colaboración de su escolta a propósito de una hipotética huida de España de Begoña Gómez. Según el ministro, la decisión de retirarle el pasaporte implica una desconfianza sobre los "superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales".

🔴 Grande-Marlaska ha elevado la "más enérgica queja" a la presidenta del CGPJ por el "grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" que ha realizado el magistrado Juan Carlos Peinado en una resolución conocida hoy. — Ministerio del Interior (@interiorgob) June 20, 2026

Contra la independencia judicial

Esta nueva ofensiva del Gobierno de Pedro Sánchez y del PSOE a la independencia judicial se concreta en esta ocasión en informar a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, para que "se adopten, en su caso, las medidas que puedan resultar procedentes".

Un CGPJ que ya emitió un comunicado que advertía sobre las constantes injerencias que sufre por parte del Gobierno. La declaración de la Comisión Permanente de este órgano subrayaba la "preocupación por las manifestaciones de cualificados responsables de altas instituciones del Estado que cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales". Hoy, desde Moncloa y Ferraz se lanza una batida cuyo objetivo es desprestigiar, someter y mermar la base del Estado de Derecho.

Hay que recordar que según Peinado "no cabe duda" de que los agentes "en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a la disposición de la justicia".