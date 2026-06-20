Nueva ataque del Gobierno al juez Peinado: la ministra de Ciencia denuncia una "causa política" en el caso Begoña

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha atacado al juez Carlos Peinado por retirarle el pasaporte a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Morant cierra filas con el PSOE y sigue la línea que han tomado otros ministros de desprestigiar a los magistrados que investigan los casos de corrupción que azotan al Gobierno.

Diana Morant ha afirmado que el auto en el que el juez Peinado ha abierto juicio oral y la retirada del pasaporte a Begoña Gómez son "una causa política". Morant ha ido más allá y ha señalado que lamenta que se "persiga" a la esposa de Pedro Sánchez.

La estrategia a la que ha recurrido Ferraz es el acoso y derribo al Poder Judicial. En referencia a Peinado, Morant ha dicho: "Este señor ya no conoce ninguna línea roja, las ha atravesado todas".

El enésimo ataque a la judicatura demuestra el intento de un Gobierno que ha hecho todo lo posible por colonizar cada palmo de la independencia judicial y, al no conseguirlo, ha optado por sitiarla desde todos los frentes posibles.

Y es que para Morant el auto "demuestra básicamente que su causa ha sido desde el primer momento una causa política". "Las medidas que ha adoptado de manera cautelar contra Begoña Gómez son sorprendentes y, desde luego, no tienen ningún sentido judicial", ha defendido.

El lawfare o guerra de los jueces contra el Gobierno forma parte del argumentario habitual en el PSOE. En este caso, Morant ha llegado a decir que la decisión de Peinado es "una medida que quiere ser ejemplarizante, una advertencia política de que aquí pueden hacer lo que quieran con nosotros".

De los jueces a Ayuso

El otro argumento estrella que se maneja en el seno del Gobierno es recurrir a Isabel Díaz Ayuso como chivo expiatorio para desviar la atención de la corrupción socialista. La ministra ha aseverado que "no deja de ser una casualidad perversa que el señor Peinado tenga una mujer que trabaje en el Ayuntamiento de Madrid". Un hecho que, según Morant, implicaría que las decisiones del juez no representan más que el "pago de esos favores a la señora Ayuso".

La retórica del Gobierno de Pedro Sánchez adquiere cada día más un tono más incendiario contra uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado democrático: la independencia judicial. Los ataques de Morant se suman a los de Óscar Puente, Elma Saiz o Félix Bolaños.