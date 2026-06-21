Cuca Gamarra asegura "máximo respeto" a jueces y policías tras el auto de Peinado sobre Begoña Gómez

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha mostrado este domingo su respaldo al Poder Judicial y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a propósito del auto del juez Juan Carlos Peinado que impone medidas cautelares a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

La dirigente popular ha defendido el respeto a la actuación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha evitado pronunciarse sobre las decisiones que pueda adoptar este órgano. Cuca Gamarra ha señalado que existen dos planos diferenciados en esta cuestión: el relativo a la actuación del CGPJ y el relacionado con el papel de los cuerpos policiales, a los que ha trasladado su apoyo.

Respaldo al Poder Judicial

Gamarra ha afirmado que el PP mantiene un "absoluto respeto y respaldo" a los jueces y al Poder Judicial. También ha insistido en que corresponde al Consejo General del Poder Judicial analizar las actuaciones que considere oportunas. Tal y como ha explicado, debe respetarse el procedimiento previsto para estos casos. "Ese es un camino que está ahí y que nosotros respetamos absolutamente", ha manifestado.

La responsable popular ha asegurado que "no vamos a interferir ni queremos llevar a cabo ningún tipo de presión". Ha subrayado el respeto a la separación de poderes y ha insistido en que desde la formación popular no se hará "ningún tipo de presión". "Máximo respeto a la separación de poderes, que parte también de respetar el trabajo que, en este caso, corresponde al CGPJ y que nosotros evidentemente no vamos a interferir ni queremos llevar a cabo ningún tipo de presión", ha aseverado.

Por otro lado, también ha expresado su apoyo a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ha insistido en que los distintos cuerpos policiales desempeñan su labor con independencia y neutralidad y ha destacado su papel dentro del Estado de Derecho. Ha comentado que "están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y están siendo claves, además, desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistiendo a los ataques que desde el propio Gobierno están sufriendo durante los últimos tiempos para poder realizar su labor".

Asimismo, ha calificado de "lógica" la reacción de distintas asociaciones policiales ante las referencias que contiene el auto judicial. Según Gamarra, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "trabajan diariamente en la protección de los españoles" y "están demostrando su profesionalidad y su imparcialidad sometidos a presiones que están siendo incluso investigadas por parte de los tribunales, presiones que provienen del Gobierno, que provienen de la esfera directa del propio presidente del Gobierno, y por tanto nuestro respaldo y nuestra confianza".