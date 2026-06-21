El escándalo por que a Begoña Gómez se la trate como a una ciudadana más.

La instrucción del caso que implica a la mujer del presidente del Gobierno, junto con su asesora en Moncloa y el amigo empresario que financió su cátedra universitaria, finalizó con un auto demoledor que la envía al banquillo de los acusados para someterse a un juicio con jurado. Además, el juez impuso como medidas cautelares la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado, una decisión coherente con la gravedad de los delitos de los que se le acusa y la evidente capacidad para salir eventualmente de España evadiendo la acción de la Justicia.

Como era de esperar, el auto del juez instructor ha provocado un escándalo notorio en el Gobierno y sus medios afines, convencidos de que la mujer de Pedro Sánchez no puede ser tratada como una ciudadana más. Pero más allá de la escandalera fabricada artificialmente para presionar a la Justicia, conviene tener presentes dos circunstancias que sitúan en su justa medida el alcance de cualquier medida judicial.

En primer lugar, estamos ante un auto que, como no puede ser de otra manera, va a ser examinado por el tribunal encargado de juzgar los hechos, que tendrá que confirmar, reducir o suprimir las medidas cautelares recogidas en él. En el caso que nos ocupa, será la Audiencia Provincial la que decida finalmente sobre la aplicación del auto del juez Peinado al resolver los recursos de la defensa, entre ellos el de someterse a un jurado popular, presentado en su día por la representación legal de la mujer del presidente del Gobierno. No cabe, por tanto, convertir a Begoña Gómez en víctima de unos jueces politizados, tal y como hacen incluso los ministros de Sánchez para vergüenza de todos los ciudadanos. Las últimas decisiones del juez instructor son, simplemente, un paso más en el devenir de un caso judicial que está todavía lejos de haber finalizado.

El segundo aspecto que ha saltado a los titulares de manera torticera es la mención del instructor a la posibilidad de que Gómez pudiera huir de España con la colaboración —obligada o no— de los policías que la protegen. A los que se escandalizan por que se trate de prevenir una circunstancia que podría ser irreversible hay que recordarles el episodio de la huida al extranjero de Carles Puigdemont, su vuelta a Barcelona para celebrar un acto político y su segunda fuga mientras estaba siendo controlado por las fuerzas de seguridad. No debería hacer falta traer también a colación los numerosos casos de corrupción policial ocurridos en los últimos años, unos hechos que no desvirtúan la labor leal de la inmensa mayoría de los agentes, pero obligan a que se extremen las precauciones cuando los acusados pertenecen a los círculos más altos del poder político.

Finalmente, cabe recordar las medidas cautelares que les fueron impuestas a otros acusados de corrupción política como el expresidente valenciano Eduardo Zaplana, enviado a la cárcel de manera preventiva a pesar de estar atravesando una grave enfermedad. Desde ese punto de vista, la retirada del pasaporte a Begoña Gómez es una medida liviana que, además, va a ser revisada en instancia superior. Otra cosa es que la izquierda llame a tomar las calles ante la mera sospecha de que a la mujer presuntamente corrupta de su líder se la pueda tratar como a una ciudadana más.