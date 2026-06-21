El Gobierno de Pedro Sánchez culpa directamente a María Corina Machado de que no se mantuviera un encuentro con el presidente ni con ningún ministro durante su visita a España. La líder opositora sí se reunió con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y con el de Vox, Santiago Abascal. Ningún miembro del Ejecutivo español fue siquiera a recibirla, a pesar de lo cual, aseguran ahora que es responsabilidad de ella.

Así se recoge en una respuesta a una pregunta formulada por el PP en el Senado, en la que preguntaban por los motivos de que el Gobierno español no recibiera a la líder opositora de Venezuela. La contestación, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, defiende que "el Ejecutivo español trasladó públicamente y en privado su plena disposición a mantener contactos con María Corina Machado" y que "la ausencia de una reunión obedeció a una decisión de la propia interesada".

Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró públicamente que si quería reunirse que "lo pidiera", no cursando invitación formal alguna, ni en privado ni en público. De esta forma, señala a María Corina Machado como responsable de que no se hubiera producido un encuentro durante su visita a Madrid.

El Ejecutivo asegura, además, que mantiene "interlocución habitual con los distintos actores políticos y sociales venezolanos", lo que incluye al régimen, y una "interlocución abierta con el conjunto de la oposición democrática, que se desarrolla a través de diversos canales políticos y diplomáticos, tanto en España como en el exterior".

Un papel en el que reconoció al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como mediador. Los negocios con el régimen chavista que han salido ahora a la luz explicarían la postura adoptada por el Gobierno de Sánchez ante la dictadura venezolana. Una política que se mantiene ahora con Delcy Rodríguez, muy vinculada al expresidente.

En este sentido, el Gobierno llega a presumir, en su respuesta al PP, de su "reconocimiento a quienes, desde la vía pacífica, trabajan por la defensa de los derechos humanos y la democracia" y de que "España ha acogido a un número muy significativo de ciudadanos venezolanos, incluidos perfiles vinculados a la oposición democrática", nombrando expresamente a Edmundo González y Leopoldo López.

Conviene recordar que el Gobierno español nunca ha admitido que Nicolás Maduro cometiera un fraude electoral y no reconoció como presidente electo a Edmundo González. "España es hoy uno de los principales destinos de la diáspora venezolana, lo que refleja un compromiso sostenido con la sociedad venezolana en su conjunto", asegura el Gobierno de Sánchez.