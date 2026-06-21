Leire Díez no dejaba de ofrecer a sus contactos pactos con la Fiscalía General del Estado con tal de obtener cadenas de denuncias falsas o información para acabar con jueces, fiscales anticorrupción, UCO, etc. De hecho, hablaba sin demasiado rubor del propio fiscal general condenado ya por el Tribunal Supremo por sus filtraciones, Álvaro García Ortiz. Leire Díez, además, visitó al menos en dos ocasiones la Fiscalía General del Estado y allí fue recibida por Diego Villafañe, persona de la máxima confianza del entonces fiscal general, Álvaro García Ortiz. Pero ella tenía, además de todo ello, una estructura de la que obtenía información. Y no dudó en ponerla por escrito. Ella alardeaba de su acceso al propio jefe de la Fiscalía General, Álvaro García Ortiz, y mencionaba a Pedro Rubira.

"Pedro Rubira. Ex fiscal de la Audiencia Nacional que está dispuesto a ayudar en colaboración con el Fiscal General en el desmontaje de las causas que están politizadas", dejó por escrito Leire Díez en sus documentos de trabajo. Los dos: Rubira y el propio García Ortiz. "Hay que tener en cuenta que este hombre [Rubira] tiene un enorme prestigio y una red de contactos dentro de la Fiscalía que es esencial", añadió, lo que implica que la red indirecta debía ser muy superior.

Y es que los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y las grabaciones telefónicas intervenidas en el marco de la investigación judicial a la fontanera socialista Leire Díez demuestran que utilizaba de forma habitual el nombre del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para demostrar su influencia política y judicial.

En sus conversaciones con el abogado del comisario José Manuel Villarejo, Leire Díez habría utilizado igualmente el cargo de García Ortiz como moneda de cambio para lograr un acuerdo procesal y conseguir que Villarejo cargase contra el PP: frases como "te va a recibir el FGE" –de febrero de 2025– o "te llamarán de la FGE. Iré yo contigo. Luego te llamo" –de marzo de 2025– prueban esta relación. Tras esto, de hecho, la UCO detectó anotaciones sobre reuniones en la sede de la Fiscalía General entre marzo y abril de 2025. "La reunión con Fiscalía General puede hacer que el presidente directamente me adore", llegó a afirmar Leire Díez.

En otra llamada grabada con el fiscal Ignacio Stampa –que acabó denunciando la situación–, Díez, de hecho, intentó maniobrar para que este regresara a la Fiscalía Anticorrupción: "Va a saber lo que tiene que hacer", señaló Leire Díez en el momento en el que Stampa le preguntó extrañado si su "máximo jefe" (García Ortiz) estaba al tanto de dicha propuesta de retorno a la Fiscalía. Díez no dudó en contestar con rotundidad: "Tu máximo jefe, si no lo sabe hoy, lo va a saber tal que mañana o el lunes o el martes... Y va a saber lo que tiene que hacer, sí".