Los socios aprietan, pero no ahogan: de pedir elecciones a la prudencia

Ninguno de los socios del Gobierno ha dejado entrever que, tras la declaración de Zapatero, vaya a retirar su apoyo al PSOE. De hecho, los partidos separatistas mantienen la caña echada para aprovechar los últimos compases de la legislatura. Pese a alzar la voz y multiplicar las críticas públicamente, lo cierto es que los aliados parlamentarios de Pedro Sánchez no están dispuestos a soltarle la mano. Por eso le han echado un cable, regalándole, al menos, seis meses más de legislatura al ampararse en unas hipotéticas negociaciones presupuestarias, cuando la realidad es que lo más probable —y la razón por la que no se ha presentado ni un solo proyecto de Presupuestos en toda la legislatura— es que el Gobierno no logre los apoyos necesarios para sacarlos adelante.

En el PSOE vuelve a envolverse en el papel de víctimas y asegura no comprender por qué siguen apareciendo filtraciones en referencia a los audios de la declaración del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Una comparecencia que ha sacudido al partido y ha puesto contra las cuerdas al Gobierno porque, lejos de aportar las pruebas de inocencia que muchos esperaban, su intervención dejó una estela de interrogantes marcada por silencios incómodos y lagunas de memoria sobre fechas, reuniones, nombres clave de la investigación, y por la ausencia de explicaciones sobre las joyas halladas en su despacho.

La situación no ha mejorado tras la comparecencia, pero no hay visos de que estén dispuestos a dejarle solo. "El señor Zapatero siempre me ha parecido una persona desde luego ejemplar y no he cambiado mi posición al respecto", defendió el ministro Óscar López, tras el camino marcado por el presidente desde Bruselas.

Los socios mantienen su apoyo al Gobierno, aunque piden "más explicaciones" a Zapatero tras su declaración, una exigencia que, por ahora, no están dispuestos a llevar hasta sus últimas consecuencias. El propio Pedro Sánchez se encarga de recordarles periódicamente los intereses y concesiones que el Gobierno está dispuesto a ofrecerles para garantizar que ese respaldo no se resquebraje. Lo hizo en la sesión de control de este miércoles ante la pregunta de la diputada del PNV, Maribel Vaquero, que reclamó elecciones si el Ejecutivo no conseguía aprobar los Presupuestos.

"Esta legislatura es peculiar en cuanto a los objetivos. No solamente tenemos que gestionar y culminar con éxito los fondos europeos, que terminan el 31 de diciembre de 2026; tenemos que culminar también la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía, precisamente para ensanchar de nuevo nuestra democracia, volver a reencontrarnos y abordar los problemas de fondo, los conflictos territoriales que tiene nuestro país", respondió el presidente Sánchez.

También se dirigió a la líder de Podemos, Ione Belarra, que ligó el futuro político del presidente al procedimiento judicial que afecta a Zapatero. "No se equivoque, quienes queremos y defendemos los derechos de la gente, estamos aquí, no ahí", señaló Sánchez dirigiéndose a la bancada del Partido Popular.

De cara a la comparecencia del presidente del Gobierno la próxima semana, ningún aliado parlamentario espera ya ni sorpresas ni explicaciones creíbles de Sánchez. Todo ello, un año después de que estallara el escándalo de Santos Cerdán y de que el presidente anunciara en sede parlamentaria su plan anticorrupción, un paquete de medidas que, doce meses después, sigue sin materializarse. Ninguna de las iniciativas anticorrupción anunciadas por Sánchez hace casi un año se ha ejecutado plenamente, lo que evidencia la escasa prioridad que el Gobierno concede a unas prácticas irregulares que salpican al Ejecutivo y al entorno más próximo del propio presidente.