Sánchez secuestra el Congreso para no convocar elecciones

Carlos cuesta en su espacio, El Programa de Cuesta, critica con dureza la deriva autoritaria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien pretender gobernar sin someterse al control de los poderes del Estado. Según se expone en el editorial del programa, el líder socialista no solo busca eludir al Congreso de los Diputados y al poder judicial, sino que pretende anular cualquier debate parlamentario que cuestione su gestión o que plantee la necesidad de un adelanto electoral.

En el plano parlamentario, se denuncia la decisión de la Mesa del Congreso de vetar una iniciativa del Partido Popular y de Vox para debatir sobre la convocatoria de comicios generales. Este hecho es calificado en las cámaras de Libertad Digital como un gravísimo acto de censura que impide a la Cámara ejercer su función de control, hurtando a la soberanía nacional la posibilidad de debatir sobre el ejercicio del voto.

Finalmente, el análisis critica las declaraciones de destacados miembros del PSOE como Patxi López, Óscar López o Óscar Puente, quienes justifican el control al legislativo y atacan la independencia judicial. El presentador concluye que la estrategia del Ejecutivo pasa por desacreditar a los jueces y a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para proteger al entorno del presidente de las investigaciones por corrupción.