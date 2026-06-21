Menú
Política

Sánchez secuestra el Congreso para no convocar elecciones

Carlos Cuesta repasa la nueva cacicada de Sánchez para no darle voz a los españoles.

El Programa de Cuesta

Carlos cuesta en su espacio, El Programa de Cuesta, critica con dureza la deriva autoritaria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien pretender gobernar sin someterse al control de los poderes del Estado. Según se expone en el editorial del programa, el líder socialista no solo busca eludir al Congreso de los Diputados y al poder judicial, sino que pretende anular cualquier debate parlamentario que cuestione su gestión o que plantee la necesidad de un adelanto electoral.

En el plano parlamentario, se denuncia la decisión de la Mesa del Congreso de vetar una iniciativa del Partido Popular y de Vox para debatir sobre la convocatoria de comicios generales. Este hecho es calificado en las cámaras de Libertad Digital como un gravísimo acto de censura que impide a la Cámara ejercer su función de control, hurtando a la soberanía nacional la posibilidad de debatir sobre el ejercicio del voto.

Finalmente, el análisis critica las declaraciones de destacados miembros del PSOE como Patxi López, Óscar López o Óscar Puente, quienes justifican el control al legislativo y atacan la independencia judicial. El presentador concluye que la estrategia del Ejecutivo pasa por desacreditar a los jueces y a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para proteger al entorno del presidente de las investigaciones por corrupción.

Temas

Lo más leído

  1. Peinado dice que "habría que remontarse al reinado de Fernando VII" para encontrar un caso similar al de Begoña Gómez
  2. Aldama señaló al juez la sociedad Apamate por canalizar la financiación ilegal del PSOE a través de Zapatero y Ábalos
  3. Begoña Gómez acusa a Peinado ante el CGPJ de vulnerar su derecho de defensa
  4. El Gobierno y periodistas afines, desatados contra Peinado y el "golpismo judicial"
  5. El CGPJ votará este lunes si la afirmación de Peinado sobre la escolta de Begoña Gómez debe ser investigada