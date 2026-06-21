Feijóo, la IA y la 'aristocracia del pensamiento'

Hay una escena que merece pasar a los anales de la democracia española. Alberto Núñez Feijóo, aspirante a presidente del Gobierno, confiesa a Pablo Motos en El Hormiguero que su solución para el inglés es una aplicación del móvil. "Ya me lo traduce directamente", explicó con la naturalidad de quien ha encontrado un atajo y no ve razón para disimularlo. Me acordé de Voltaire, que pasó tres años en Inglaterra aprendiendo el idioma para leer a Newton y a Locke, y a Freud que aprendió español para leer el Quijote en el original.

La anécdota sería menor si no revelara la inquietante paradoja de un sistema político que exige a sus ciudadanos más que a quienes aspiran a gobernarlo. Este año, cientos de miles de estudiantes han superado la PAU, pero un alumno que quiera estudiar Medicina o Física necesita más de un 13 sobre 14. Al mismo tiempo, el máximo candidato a ser presidente del Gobierno manifiesta que con una app que le traduzca va que chuta. Feijóo es alto funcionario de la Xunta, lo que también hace plantearnos en manos de qué gestores y técnicos burocráticos y políticos estamos.

La democracia liberal nació con una paradoja en su seno. Madison, en El Federalista, se preocupaba por la "tiranía de la mayoría". Tocqueville, al visitar EEUU, advirtió que el sufragio universal podía generar una nueva forma de mediocridad colectiva, más peligrosa que la aristocrática porque se legitima a sí misma mediante el número. La elección popular, razonaban ambos, garantiza representatividad, no competencia. Pero una democracia que no compatibilice el poder residente en el pueblo con la aristocracia del pensamiento degenera en demagogia populista.

Varios politólogos contemporáneos han propuesto fórmulas para mejorar la calidad electiva sin sacrificar legitimidad democrática. Jason Brennan y Bryan Caplan han puesto el acento en la la irracionalidad y falta de conocimientos del elector, pero donde hay que poner el foco y la exigencia es sobre el que pretende ser elegido. El politólogo Bernard Manin distingue entre el "gobierno de los distinguidos" que los fundadores imaginaban y la partitocracia populista que está triunfando en el siglo XXI, donde la distinción se mide en carisma mediático y fidelidad orgánica, no en calidad argumentativa o perfil brillante. Todos estos autores señalan el mismo agujero consistente en que hemos confundido la legitimidad de origen, consistente en ganar unas elecciones, con la competencia para gobernar. Un piloto de aviación necesita acreditar horas de vuelo. Un cirujano, años de residencia. En España, un presidente del Gobierno solo necesita hacer un peregrinaje entre los miembros de su secta con Santos Cerdán, Ábalos y Koldo como fieles escuderos.

Feijóo no es una excepción. Es el producto natural de un sistema que no establece requisitos sustantivos para el ejercicio del Poder Ejecutivo. Su antecesor en la jefatura de la oposición, Mariano Rajoy, presidió el Gobierno durante siete años sin poder sostener una conversación en inglés con Merkel, Obama o Macron. Pedro Sánchez sí habla inglés con soltura, pero esa habilidad fue un accidente de su trayectoria, no un requisito que le impusiera el sistema.

Lo significativo de la última declaración de Feijóo no es el nivel de inglés, sino la actitud. En 2023 prometía estudiar inglés reconociendo que era su obligación. Pero ahora, al parecer, la IA va a resolver su problema. Es una respuesta que habría resultado impensable en cualquier ejecutivo de empresa mediana que aspire a negociar con socios internacionales, pero que en política se acepta como normalidad.

El inglés, claro, es solo el síntoma. El fondo es qué modelo de élite política consideramos aceptable en sociedades cada vez más complejas, interconectadas y sometidas a presiones que requieren comprensión técnica, capacidad de análisis y, sí, comunicación en el idioma que articula el mundo desde hace ochenta años.

La propuesta no es convertir el Parlamento en un claustro académico ni exigir un doctorado para firmar decretos. Pero sí cabe preguntar por qué la democracia liberal, precisamente cuando atraviesa su mayor crisis de legitimidad desde los años treinta, renuncia a cualquier estándar de competencia mínima para sus cargos más relevantes. La selección democrática debe hacerse compatible con acreditación técnica en determinados cargos de gobierno. Desde el punto de vista liberal, la dicotomía que plantean los socialistas entre democracia y meritocracia es falsa. Se puede elegir mediante el voto y exigir que los elegibles acrediten competencias básicas como dos lenguas extranjeras, conocimiento certificado de economía, derecho constitucional y relaciones internacionales.

Feijóo culpó a la escuela rural donde estudió de sus limitaciones en inglés. Es una pseudoexplicación que, en realidad, es solo una coartada cómoda, además de producir vergüenza ajena. Millones de españoles estudiaron en escuelas rurales y aprendieron inglés después, por necesidad profesional, por ambición o por ambas. La diferencia es que ellos no tenían el recurso de nombrar a un intérprete de plantilla o de decirle al mundo que el móvil ya se encarga.

La democracia liberal se deteriora por muchas razones: polarización, desinformación, captura corporativa del Estado... Pero también se deteriora cuando quienes aspiran a ejercerla renuncian públicamente a la excelencia y reciben, como respuesta, risas del público y complicidad de los colegas del partido. Pero no es tarde. Con media hora de charla en inglés todos los días con Cayetana Álvarez de Toledo, Feijóo llegaría a tiempo de visitar la Casa Blanca sorprendiendo a Trump con un perfecto acento oxoniense aderezado con un suave deje bonaerense.