Álvarez de Toledo fulmina a Zapatero: "Su condena moral ya está dictada por reabrir heridas y blanquear dictaduras"

La diputada del Partido Popular en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo ha afirmado este lunes en Barcelona que la condena penal del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "la decidirán los jueces", pero que su "condena moral ya está dictada y difícilmente puede prescribir".

Durante su intervención en un desayuno informativo para presentar una conferencia del presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, la dirigente ha cargado contra el "talante como coartada" del que, a su juicio, hacen gala tanto el exlíder socialista como el actual presidente de la Generalidad, Salvador Illa. Según ha expuesto, ambos emplean unos supuestos buenos modales como estrategia para infundir una anestesia en la sociedad y eludir la rendición de cuentas ante los ciudadanos.

En este sentido, ha recordado que hace quince años que Zapatero salió de La Moncloa y ha celebrado que "el hombre que hizo del talante una marca o una máscara ha sido por fin descubierto". Así, ha denunciado que el expresidente socialista convirtió la memoria en trinchera, reabrió las heridas de la Guerra Civil, promovió la polarización, legitimó a quienes justifican los asesinatos de cientos de españoles y llevó a España al borde del rescate económico. Además, ha criticado su papel internacional al afirmar que blanqueó una narcodictadura criminal y traficó con presos políticos.

Álvarez de Toledo ha incidido en que la primera víctima de este proceder fue Cataluña, cuando en 2003 Zapatero prometió apoyar el Estatuto de Autonomía catalán "sin condición, sin Constitución". Según la diputada popular, aquel gesto no fue un acto de generosidad, sino la mentira fundacional del desafío separatista, iniciando un sendero populista de halagos a cambio de poder que después continuaron figuras como José Montilla o Carles Puigdemont.

La portavoz parlamentaria ha advertido de que Salvador Illa es en la actualidad el "mejor discípulo y heredero" de esa forma de actuar, al poner el mismo cálculo y rendición al servicio del proceso corrupto y profundamente antidemocrático de Pedro Sánchez. Frente a esta actitud, ha ensalzado a Alejandro Fernández, destacando su lealtad a los principios y no a la conveniencia de un jefe de partido.

La dirigente ha desgranado varias diferencias entre Illa y Fernández. Mientras que el líder de los socialistas catalanes claudica ante el chantaje del separatismo asumiendo la amnistía o desprecia el aval de los tribunales al 25% de castellano en las aulas, el presidente del PP en la región defiende la ley y protege a las minorías.