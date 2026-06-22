Así ovacionaban PSOE y Podemos al condenado Ábalos

La memoria parlamentaria es implacable, y la hemeroteca, un juez severo. El 26 de febrero de 2020 se vivió en el Congreso de los Diputados una de las escenas más bochornozas y, a la luz de los acontecimientos actuales, más reveladoras de la pasada legislatura. Corría el peor momento del escándalo del Delcygate —el turbio encuentro nocturno en el aeropuerto de Barajas entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de la dictadura venezolana, Delcy Rodríguez—, y el Gobierno de coalición decidió que la mejor defensa era el ataque... y el aplauso cerrado.

Al concluir una tensa intervención en la que Ábalos intentó capear las preguntas de la oposición con evasivas sobre las maletas y las versiones contradictorias de aquella noche, se activó el protocolo de blindaje de la izquierda.

Una ovación coreografiada

Lejos de la contención o el perfil bajo, todo el Consejo de Ministros, flanqueado por las bancadas del PSOE y de Podemos, prorrumpió en un sonoro aplauso para arropar al ministro cuestionado. Mientras los diputados del Partido Popular, Vox y Ciudadanos hacían tronar el hemiciclo con gritos unánimes de "¡dimisión, dimisión!", la coalición gubernamental optó por redoblar la apuesta.

En un gesto netamente desafiante, los diputados de la izquierda, que ya habían concluido su primera salva de aplausos y permanecían sentados en sus escaños, se levantaron en masa para ovacionar en pie a Ábalos. Una coreografía de manual para intentar transformar una sospecha de bulto en un acto de resistencia política.

Aquella imagen del banco azul y los diputados socialcomunistas en pie, batiendo palmas ante un ministro atrapado en sus propias mentiras sobre Venezuela, pretendía mandar un mensaje de fuerza.

El contraste con la realidad

Hoy, aquella ovación cerrada se lee en clave de complicidad y despropósito. Lo que en febrero de 2020 se vendió de puertas para dentro como un ejercicio de "unidad granítica" frente a la "derecha mediática", el tiempo lo ha terminado destapando como el cierre de filas de un Gobierno que prefirió aplaudir el secretismo de Barajas antes que dar explicaciones a los españoles.

Ábalos, entonces el hombre fuerte del partido y el pararrayos de Pedro Sánchez, abandonaba el estrado con una sonrisa, protegido por el cordón sanitario de un aplauso que hoy se hace más bochornoso tras la condena al exministro a 24 años y 3 meses de cárcel por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias por la primera pieza juzgada de la trama Koldo denominada caso Mascarillas.