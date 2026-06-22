Bolaños, en 2024: "Quien colabora con la Justicia tiene el apoyo del Gobierno de España"

El Tribunal Supremo ha condenado a Víctor de Aldama a 4,5 años de prisión, pero le suspende la ejecución de la pena por su aportación decisiva a la Justicia y sus revelaciones en el caso mascarillas. El empresario evita de este modo el ingreso en la cárcel, quedando condicionado únicamente a no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad.

Pese al reconocimiento otorgado por el alto tribunal a la confesión del comisionista, Félix Bolaños ha optado por liderar una campaña de deslegitimación contra el investigado para intentar desmarcar al Ejecutivo de la sombra de José Luis Ábalos. Lejos de valorar la utilidad judicial de su testimonio, el ministro ha preferido vincular al empresario con la oposición, manifestando de forma tajante: "Yo aquí quiero ser muy claro, quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando los unos con el otro y el otro con los unos".

Esta actitud beligerante colisiona directamente con la postura que el propio Bolaños defendía en 2024, cuando el Consejo de Ministros aprobó el indulto parcial para José Luis Peñas, el exconcejal del PP que destapó la trama Gürtel. En aquella ocasión, el ministro defendió con vehemencia el amparo gubernamental a los delatores, asegurando públicamente que "la labor de Peñas fue fundamental".

Para el Bolaños de 2024, lanzar un mensaje de protección a quienes denunciaban la corrupción era una prioridad democrática incuestionable, llegando a proclamar ante los medios: "El mensaje que enviamos con esto es un mensaje muy contundente: quien colabora con la Justicia tiene el apoyo del Gobierno de España y quien colabora para perseguir el delito, cuenta con el reconocimiento y con el apoyo del Gobierno de España". Una máxima que hoy, cuando las revelaciones apuntan en otra dirección, la hemeroteca se ha encargado de desmontar.