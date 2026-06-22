Carlos Cuesta denuncia la ofensiva del PSOE contra Peinado tras la sentencia del caso Koldo

Carlos Cuesta ha denunciado en su editorial de La Noche de Cuesta, en esRadio, la actuación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por abrir la puerta a un posible expediente contra el juez Juan Carlos Peinado tras la retirada cautelar del pasaporte a Begoña Gómez. El director del programa también ha vinculado esta decisión con la sentencia del caso Koldo, que ha supuesto duras condenas para José Luis Ábalos y Koldo García. Para Cuesta, ambos asuntos reflejan hasta qué punto la política ha invadido el terreno de la Justicia en España.

Según ha expuesto, se han producido dos hechos de enorme relevancia: por un lado, la sentencia del caso mascarillas; por otro, lo que considera una injerencia política intolerable en la labor judicial. "El espectáculo lamentable es un espectáculo que nos va a durar muchísimo tiempo", ha advertido, al considerar que lo sucedido constituye un nuevo ejemplo del deterioro institucional.

🔴 #Editorial de @carloscuestaLD: El PSOE rabia ante la sentencia del caso Koldo y carga contra Peinado por Begoña Gómez pic.twitter.com/Q6UZUvOuOV — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) June 22, 2026

El CGPJ, en el centro de la polémica

Carlos Cuesta ha defendido que cualquier discrepancia con las decisiones del juez Peinado debe resolverse por la vía ordinaria de los recursos judiciales y no mediante la intervención del CGPJ. En este sentido, ha recordado que, si una de las partes considera incorrecta una medida cautelar o una actuación judicial, el procedimiento es recurrir ante el órgano superior y esperar a su resolución.

"Si alguien considera que una actuación judicial no es correcta, es muy sencillo: se recurre ante el organismo superior", ha señalado. En este caso, ha insistido en que corresponde a la Audiencia Provincial pronunciarse sobre las medidas cautelares dictadas por Peinado y no a un órgano de naturaleza política como el Consejo General del Poder Judicial.

A su juicio, la actuación del Consejo responde a motivaciones políticas y no jurídicas. "Un órgano político se ha metido en medio de una resolución judicial y únicamente por un motivo: porque ha recibido la orden", ha denunciado. Para Cuesta, la decisión del CGPJ supone una injerencia directa en una tramitación que debería haberse mantenido exclusivamente en el ámbito judicial.

El periodista también ha puesto el foco en la votación interna del CGPJ, resuelta por el voto de calidad de su presidenta, Isabel Perelló, tras un empate a cuatro entre el bloque conservador y el progresista. "Ella, avalada por el PSOE, es la que ha decidido que se den los pasos hacia un posible expediente al juez Peinado", ha subrayado, insistiendo en el componente político de la decisión.

Defensa cerrada del juez Peinado

Carlos Cuesta ha respaldado la decisión de retirar cautelarmente el pasaporte a Begoña Gómez, al considerar que se trata de una medida plenamente justificada dentro del procedimiento judicial. A su juicio, cualquier otro ciudadano en una situación similar habría recibido exactamente el mismo trato sin que se hubiera generado semejante polémica política y mediática.

"A cualquier otra persona que no hubiese sido la mujer del presidente del Gobierno se le habría aplicado esa medida cautelar", ha asegurado. Para Cuesta, la reacción del Ejecutivo y de sus socios no responde tanto al contenido de la medida como al hecho de que la decisión afecta directamente al entorno más cercano de Pedro Sánchez.

El periodista también ha rechazado las críticas de algunos sindicatos policiales al magistrado, negando que Peinado haya atacado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "El juez Peinado no estaba cargando contra ningún policía ni contra ningún guardia civil. Estaba señalando las órdenes políticas que reciben", ha sostenido.

En este sentido, ha recordado episodios polémicos relacionados con actuaciones policiales y judiciales, desde el caso Faisán hasta las llamadas cloacas del Estado. Con ello ha tratado de demostrar que en España existen precedentes claros de interferencias políticas en investigaciones especialmente sensibles.

El foco sobre Begoña Gómez y Pedro Sánchez

Buena parte del editorial se ha centrado en la investigación que afecta a Begoña Gómez y en la reacción del Gobierno ante las decisiones judiciales. Carlos Cuesta ha insistido en que el verdadero alcance del caso trasciende a la esposa del presidente y sitúa inevitablemente el foco político sobre Pedro Sánchez.

"Claro que se envía a juicio oral a Begoña Gómez, pero de facto a quien se está juzgando es a Pedro Sánchez", ha afirmado. En su análisis, el caso no se limita a las decisiones tomadas por Gómez, sino que afecta al entorno institucional que permitió determinadas operaciones y nombramientos.

Según ha explicado, uno de los puntos centrales de la causa está en cómo Gómez accedió a dirigir una cátedra universitaria pese a no contar, según ha remarcado, con titulación universitaria. "Lo que se va a juzgar es cómo pudo ser que una persona sin ningún tipo de titulación universitaria dirigiera una cátedra", ha señalado.

Carlos Cuesta también ha repasado los viajes y relaciones empresariales vinculados a Begoña Gómez, mencionando sus conexiones con la Organización Mundial del Turismo, Javier Hidalgo y Juan Carlos Barrabés, así como el proyecto del África Center. Para el periodista, existen "indicios penales de tráfico de influencias por todo lo alto".

La sentencia del caso Koldo

El otro gran eje del editorial ha sido la sentencia del caso Koldo o caso mascarillas, con duras penas para los principales implicados. Cuesta ha destacado especialmente el contenido de la resolución judicial y su impacto político sobre Pedro Sánchez, al considerar que el alcance del fallo va mucho más allá de los condenados.

"La persona que ha recibido políticamente una sentencia condenatoria ha sido Pedro Sánchez", ha asegurado. A su juicio, aunque el presidente no haya sido juzgado en esta causa, la dimensión política de la sentencia afecta de lleno a su figura y a su entorno más próximo.

Según ha explicado, el aspecto más relevante de la resolución es que sitúa el origen de la trama en el propio Consejo de Ministros. "La plataforma que vio nacer los delitos de José Luis Ábalos era el Consejo de Ministros", ha señalado, insistiendo en que este punto obliga a ampliar el foco de las investigaciones.

A partir de ahí, Cuesta ha reclamado que continúen las investigaciones y que se profundice en todas las derivadas abiertas. "Es evidente que hay que empezar a ampliar el foco", ha advertido.

Denuncia contra el Gobierno

El director de La Noche de Cuesta ha acusado abiertamente al Gobierno de liderar una ofensiva contra los jueces que investigan casos relacionados con el entorno del presidente. En concreto, ha señalado a Pedro Sánchez, Félix Bolaños, Óscar Puente y Patxi López como responsables de una estrategia de presión contra la Justicia.

"Lo que quieren es acabar con la Justicia", ha denunciado. Cuesta ha insistido en que la politización del CGPJ y del Tribunal Constitucional constituye uno de los principales problemas institucionales del país y uno de los mayores riesgos para la separación de poderes.

"Estamos hasta el moño de que decisiones judiciales independientes acaben siendo pisoteadas por organismos políticos", ha lamentado. Para el periodista, la colonización política de instituciones clave ha terminado por erosionar gravemente la confianza en el sistema judicial.

Óscar Puente y Félix Bolaños, señalados

El editorial también ha puesto el foco sobre Óscar Puente y Félix Bolaños por sus declaraciones tras conocerse la sentencia del caso Koldo y por su defensa de Begoña Gómez. Carlos Cuesta ha censurado especialmente las palabras de Puente en redes sociales, acusándole de banalizar la colaboración con la Justicia.

"Este señor está haciendo mofa de la colaboración con la Justicia", ha afirmado. Sobre Bolaños, ha criticado su defensa cerrada de Begoña Gómez y ha rechazado el argumento de que la causa responda a una persecución política o a una campaña de descrédito impulsada desde la oposición.

Para Carlos Cuesta, lo sucedido confirma el deterioro institucional provocado por la colonización política de la Justicia. "Igualdad es que todos los españoles tengamos el mismo tratamiento ante la Justicia. El resto no es igualdad. El resto es la voladura de la Justicia", ha sentenciado.