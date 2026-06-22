Ha llegado la sentencia del caso mascarillas que juzgaba a la ex mano derecha de Sánchez, José Luis Ábalos, a Koldo García y a Víctor de Aldama. El Supremo, por unanimidad, ha condenado a 24, 19 y 4,5 años de prisión a Ábalos, Koldo y Aldama respectivamente, pero con un factor claro: Aldama no entra en prisión por su colaboración con la Justicia y tendrá, entre otras obligaciones, que prestar un año de servicios comunitarios. En el análisis de Carlos Cuesta a la esperada resolución judicial sobre el conocido como caso mascarillas detalla las severas penas de prisión impuestas a los principales implicados. En esta resolución se establecen penas, las máximas que pedía la Fiscalía en una sentencia histórica contra el sanchismo y con un claro mensaje a los implicados en el resto de tramas abiertas que tienen Sánchez y el PSOE en su entorno.

El claro mensaje del Supremo

El gran mensaje que transmite esta sentencia es la enorme relevancia de colaborar con la Justicia para obtener beneficios procesales. Aquellos encausados que faciliten información y cooperen con los tribunales verán aliviadas sus penas, al contrario de quienes opten por el atrincheramiento y la justificación de delitos tan graves como el cobro de comisiones ilegales en mitad de la crisis sanitaria del coronavirus.

Esta decisión judicial marca un precedente fundamental para otros nombres propios que actualmente se encuentran bajo el foco de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. La sentencia deja claro que la única vía de salida favorable para los implicados en tramas de corrupción es la colaboración activa con las autoridades judiciales.