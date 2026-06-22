24 años de cárcel y Sánchez hablando del calor

El Supremo se ha pronunciado sin matices ni medias tintas: el que fuera ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE hasta hace menos de cinco años, el hombre de confianza absoluta de Pedro Sánchez en el partido y en el Gobierno, el ponente de los socialistas en la moción de censura que les llevó al poder, el que todavía era diputado en enero de este mismo año, ha sido condenado a 24 años de prisión.

La lista de delitos de José Luis Ábalos probados es como para ponerle un marco y colgarla de la pared: organización criminal, tráfico de influencias –este por duplicado–, cohecho –este por triplicado– y malversación. No es el único: su compañero de correrías –en todos los sentidos–, el también socialista Koldo García, ha sido encontrado culpable de las mismas violaciones del Código Penal, pero su condena es de solo, es un decir, 19 años. Ambos pasarán mucho tiempo en la cárcel, sobre todo porque se les va a hacer muy largo: es lo que te pasa cuando pasas a estar entre barrotes después de haberte acostumbrado a fiestas en los Paradores con volquetes de fulanas.

Ningún ministro ha recibido nunca una condena tan abultada, ni siquiera Barrionuevo que fue condenado por secuestro. Y Ábalos es también el primero que va a la cárcel por actos de corrupción –lo de Barrionuevo era otra cosa– cometidos durante su ejercicio como ministro. Por no dejar de mencionar récords: tampoco ha habido secretarios de organización en la situación en la que está Ábalos… pero eso es probable que lo solucione Santos Cerdán un día de estos.

Mientras esto ocurría, el presidente ha participado en un acto en el que se ha dedicado a hablar de las bondades de su gestión económica –una colección de trolas que haría a Pinocho tener la credibilidad de un testigo de Jehová– y ha publicado en TikTok un vídeo completamente inclasificable sobre la ola de calor, con una cara con la que se podrían tallar diamantes y como si hubiesen condenado a un primo lejano, que además era concejal del PP.

Para Ábalos, Koldo y sus familias, lo más tremendo de esta condena es que saldrán de la cárcel como ancianos, para todos los demás lo terrible es que no va a pasar nada, que el presidente que nombró a Ábalos ministro de Fomento y el secretario general que lo puso al frente del partido no solo son la misma persona, sino que van a seguir siéndolo: Pedro Sánchez no va a asumir ninguna responsabilidad y va a seguir en el cargo, sin poder hacer mucho, pero bien aforado y atacando a los jueces los días pares, a los periodistas los impares y a la democracia los demás, es decir, todos.

Durante los últimos días he escuchado a gente decir, con la mejor de las voluntades, que cosas como el juicio a Ábalos, el paso por Soto del Real de Cerdán, el procesamiento de Begoña Gómez o la declaración de Zapatero en la Audiencia son síntomas de salud democrática, de buen funcionamiento del sistema. Puede que lo sean, de hecho probablemente lo son, pero se quedan en poco o en nada cuando no tienen las consecuencias políticas que deberían tener.

Al no ser así tenemos un motor que funciona en parte, pero un coche totalmente gripado, que no solo no avanza sino que va peligrosamente hacia atrás, en dirección a un precipicio muy alto.

Pero todo esto igual son elucubraciones de un periodista con mala leche, porque el presidente nos ha dicho que de lo que tenemos que preocuparnos es del calor. Circulen, aquí no pasa nada.