Cayetana recopila las 33 veces que Sánchez pidió la dimisión de Rajoy por corrupción

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha difundido este lunes en su perfil de X una recopilación de 33 declaraciones realizadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre 2015 y 2018 contra el entonces presidente, Mariano Rajoy, a raíz de los casos de corrupción que afectaban al Partido Popular.
La publicación llega después de que el Tribunal Supremo haya condenado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión y a quien fue su asesor, Koldo García, a 19 años de cárcel por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en la primera pieza juzgada de la denominada trama Koldo, conocida como caso mascarillas. Asimismo, el empresario Víctor de Aldama ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión, aunque el Supremo ha acordado suspender la ejecución de la pena bajo determinadas condiciones.
33 frases de Pedro Sánchez exigiendo la dimisión de Rajoy por responsabilidad política ante la corrupción.
Hoy sus propias palabras le condenan: Sánchez dimisión.
———— Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) June 22, 2026
"La política debe ir tres pasos por delante de la legalidad, ser ejemplar es hacer política desde la moralidad…
En su mensaje, Álvarez de Toledo sostiene que las palabras pronunciadas por Sánchez durante su etapa en la oposición "le condenan" políticamente y concluye con una petición directa: "Sánchez dimisión".
La dirigente popular reproduce declaraciones pronunciadas por el actual presidente durante debates electorales, comparecencias en la sede socialista de Ferraz y la moción de censura de 2018. Entre ellas figuran afirmaciones como: "Sólo tiene un camino: dimitir", "No arrastre a España en su caída, Sr. presidente: dimita", "Por dignidad, y no la suya sino la de nuestra democracia, le exigimos desde el Partido Socialista que dimita" o "¿Qué más tiene que pasar, señor Rajoy?".
También recoge otras manifestaciones en las que Sánchez defendía que "la ejemplaridad pública es innegociable para todos los españoles", que "el mayor enemigo de nuestro Estado es la corrupción" y que "la corrupción destruye la fe en las instituciones".
Las 33 declaraciones que ha recopilado Cayetana
- "La política debe ir tres pasos por delante de la legalidad, ser ejemplar es hacer política desde la moralidad más exigente". (Desayuno informativo, 11 de febrero de 2015).
- "Cuando usted envió ese SMS a Bárcenas tuvo que dimitir. Usted no debía seguir siendo presidente del Gobierno y tampoco candidato". (Debate electoral, 14 de diciembre de 2015).
- "Debería haber dimitido, asumir su responsabilidad en primera persona y haber abandonado la presidencia del Gobierno". (Debate electoral, 14 de diciembre de 2015).
- "Usted nombró a Bárcenas gerente, le ascendió a tesorero y luego a senador". (Debate electoral, 14 de diciembre de 2015).
- "¿Y por qué no dimitió? ¿Por qué nombró a Bárcenas senador?" (Debate electoral, 14 de diciembre de 2015).
- "La corrupción no es una persona, pero siempre acaba teniendo cara". (Ferraz, 26 de julio de 2017).
- "Hoy la corrupción está detrás de quienes nos gobiernan". (Ferraz, 26 de julio de 2017).
- "Las tramas de corrupción que afectan al partido del Gobierno suponen una mancha en la proyección internacional y en el prestigio de nuestro país". (Ferraz, 26 de julio de 2017).
- "La ejemplaridad pública es innegociable para todos los españoles". (Ferraz, 26 de julio de 2017).
- "El mayor enemigo de nuestro Estado es la corrupción". (Ferraz, 26 de julio de 2017).
- "Un presidente del Gobierno debe ser un referente, sobre todo moral, para el conjunto de la sociedad". (26 de julio de 2017).
- "¿No cree que los españoles merecen un presidente del Gobierno 'limpio de sospecha'?" (Ferraz, 26 de julio de 2017).
- "¿Se está protegiendo a sí mismo, señor presidente, desde la presidencia del Gobierno?" (Ferraz, 26 de julio de 2017).
- "Con usted, la corrupción ya ha llegado a la presidencia del Gobierno de España". (Ferraz, 26 de julio de 2017).
- "Una organización carcomida por la corrupción hasta los cimientos de su propia sede. Y un jefe de todo eso: usted, Sr. Rajoy, el actual presidente del Gobierno". (Ferraz, 26 de julio de 2017).
- "Sr. Rajoy, usted es el principal responsable político del clima general de corrupción que hemos vivido durante estos últimos seis años en España". (Ferraz, 26 de julio de 2017).
- "Sólo le queda una salida honorable: presente su dimisión oficial ante el Rey esta misma mañana". (Ferraz, 26 de julio de 2017).
- "Sólo tiene un camino: dimitir". (Ferraz, 26 de julio de 2017).
- "No arrastre a España en su caída, Sr. presidente: dimita". (Ferraz, 26 de julio de 2017).
- "Entre el interés de España y el suyo propio, le pido que piense en el interés de España y, en consecuencia, dimita". (Ferraz, 26 de julio de 2017).
- "No arrastre en su caída el prestigio de nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestro país". (Ferraz, 26 de julio de 2017).
- "Por dignidad, y no la suya sino la de nuestra democracia, le exigimos desde el Partido Socialista que dimita". (Ferraz, 26 de julio de 2017).
- "La corrupción actúa como un agente disolvente y profundamente nocivo para cualquier país". (Moción de censura, 31 de mayo de 2018).
- "La corrupción destruye la fe en las instituciones, y más aún en la política, cuando no hay una reacción firme desde el terreno de la ejemplaridad". (Moción de censura, 31 de mayo de 2018).
- "No admitiría más salida que la dimisión inmediata del Presidente del Gobierno en cualquier democracia equiparable a la nuestra". (Moción de censura, 31 de mayo de 2018).
- "¿Está usted dispuesto a dimitir? ¿Está dispuesto a dimitir hoy, aquí, ahora?" (Moción de censura, 31 de mayo de 2018).
- "Dimita, señor Rajoy, y todo terminará". (Moción de censura, 31 de mayo de 2018).
- "¿Va a dimitir, señor Rajoy, o va a continuar aferrado al cargo debilitando la democracia?" (Moción de censura, 31 de mayo de 2018).
- "Así que dimita, señor Rajoy. Su tiempo acabó. Dimita". (Moción de censura, 31 de mayo de 2018).
- "Dimita y esta moción de censura habrá terminado hoy, aquí y ahora". (Moción de censura, 31 de mayo de 2018).
- "Su sola permanencia en el cargo debilita a nuestra democracia". (Moción de censura, 31 de mayo de 2018).
- "¿Qué más tiene que pasar, señor Rajoy?" (Moción de censura, 31 de mayo de 2018).
- "No hay mayor inestabilidad que la que emana de la corrupción". (Moción de censura, 31 de mayo de 2018).