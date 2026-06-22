Cayetana recopila las 33 veces que Sánchez pidió la dimisión de Rajoy por corrupción

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha difundido este lunes en su perfil de X una recopilación de 33 declaraciones realizadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre 2015 y 2018 contra el entonces presidente, Mariano Rajoy, a raíz de los casos de corrupción que afectaban al Partido Popular.

La publicación llega después de que el Tribunal Supremo haya condenado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión y a quien fue su asesor, Koldo García, a 19 años de cárcel por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en la primera pieza juzgada de la denominada trama Koldo, conocida como caso mascarillas. Asimismo, el empresario Víctor de Aldama ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión, aunque el Supremo ha acordado suspender la ejecución de la pena bajo determinadas condiciones.

33 frases de Pedro Sánchez exigiendo la dimisión de Rajoy por responsabilidad política ante la corrupción. Hoy sus propias palabras le condenan: Sánchez dimisión. ———

"La política debe ir tres pasos por delante de la legalidad, ser ejemplar es hacer política desde la moralidad… — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) June 22, 2026

En su mensaje, Álvarez de Toledo sostiene que las palabras pronunciadas por Sánchez durante su etapa en la oposición "le condenan" políticamente y concluye con una petición directa: "Sánchez dimisión".

La dirigente popular reproduce declaraciones pronunciadas por el actual presidente durante debates electorales, comparecencias en la sede socialista de Ferraz y la moción de censura de 2018. Entre ellas figuran afirmaciones como: "Sólo tiene un camino: dimitir", "No arrastre a España en su caída, Sr. presidente: dimita", "Por dignidad, y no la suya sino la de nuestra democracia, le exigimos desde el Partido Socialista que dimita" o "¿Qué más tiene que pasar, señor Rajoy?".

También recoge otras manifestaciones en las que Sánchez defendía que "la ejemplaridad pública es innegociable para todos los españoles", que "el mayor enemigo de nuestro Estado es la corrupción" y que "la corrupción destruye la fe en las instituciones".

Las 33 declaraciones que ha recopilado Cayetana