El juez Peinado va por libre, y se nota

Al conocerse las medidas cautelares impuestas por el juez a la imputada Begoña Gómez, el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España –no confundir con el auténtico– puso un mensaje que incluía estas dos crípticas e importantes sentencias: "Todos sabemos lo que está pasando y por qué está pasando". Huelga decir que debajo colocaba un "yo con Begoña". Es la posdata obligatoria, más cuando acabas de llegar y hay que ganarse los galones. Pero es cierto que hay algo que "todos sabemos" o, para ser exactos, saben todos los que están en el Gobierno.

Todos saben que el caso Gómez es el caso Sánchez. En consecuencia, saben que no pueden hacerse el longuis ni jugar al despiste. Saben que tienen que sudar la camiseta uniéndose al alboroto contra el juez Peinado. Saben que el motín contra el caso Gómez, que es el caso Sánchez, debe superar al de todos los que organizan contra las actuaciones judiciales. Es una cuestión de distancia. La distancia con Ábalos, Koldo y Aldama, con Santos Cerdán, con Leire Díez o cualquiera de sus secuaces se puede mantener que es grande, se puede fingir que es oceánica e incluso se puede estirar la fantasía al extremo de que siempre lo fue. Aunque "todos sabemos" que es imposible, hay margen para el teatro. Pero con Begoña G., el margen no existe. No hay distancia. Quedó claro en los cinco días de abril.

En los mismos días quedó claro que se iba a deslegitimar toda investigación judicial que perjudicara al Gobierno y a su presidente. Se apostó por las dos vías a mano: la ilegal y la propagandística. La deslegitimación de las causas judiciales se haría de forma clandestina, tratando de chantajear y desprestigiar a quienes las llevaban a cabo, y de forma pública, propalando que son piezas prefabricadas de una operación de acoso y derribo. La segunda fórmula ha tenido más éxito que la primera. Es la que continúa en pie, que se sepa, y es a ella a la que se refería el ministro de Hacienda con su "todos sabemos… por qué está pasando". Lo que sabemos es lo que pretende sugerir el hombre: la conjura, el contubernio, los fachas con toga, José María Aznar dando las instrucciones, no en secreto, sino de viva voz, para que se entere todo el mundo, incluso el enemigo. Todo ello, en el sobreentendido de que un Gobierno que mantiene los sueldos bajos, el precio de la vivienda por las nubes, el coste de la vida en alza y la carga fiscal sobre la clase media, ha pisado callos tan poderosos que por eso lo quieren derribar.

El caso Gómez es el caso Sánchez, y este es el motivo de que el juez Peinado haya estado más en la picota que otros y recibido más fuego graneado del agitprop gubernamental. Alternativamente le ponen de pieza clave del supercontubernio y de inútil e incompetente. ¿La conjura de los ineptos? Hombre, mejor elijan: o lo uno o lo otro. Pero no quieren elegir porque todo les parece de utilidad y su público lo confirma. Ahora han tenido la ayuda involuntaria de quienes le reprochan al juez que dé argumentos al Gobierno con el exceso que, según estas opiniones, ha cometido en las cautelares. Precisamente: no. El juez Peinado ha demostrado que va por libre y decide lo que le parece, sea o no políticamente conveniente. Pedirle que actúe con sentido político, que tenga en cuenta cómo puede utilizar la política lo que él diga o haga, es pedirle que pierda su independencia de criterio. La tiene para bien o para mal, y debe conservarla.