El Partido Popular estrecha el cerco sobre la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, después de que mintiera en el Senado por negar "reuniones" con Leire Díez asegurando que sólo "se tomó un café" con ella. El grupo de Ester Muñoz ha ampliado su ofensiva parlamentaria con nuevas preguntas para obtener respuesta por escrito, a las que ha tenido acceso Libertad Digital.

Después de pedir que comparezcan en el Congreso González y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de registrar varias preguntas sobre su relación con la cloaca del PSOE, el PP pone ahora el foco en averiguar hasta qué punto la directora de la Guardia Civil cumplió con las peticiones que le hizo Leire Díez.

En el texto de la propuesta se hacen eco del sumario de la UCO sobre las cloacas, en el que se recoge el testimonio de Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil al que Díez quiso reclutar para torpedear las investigaciones al entorno de Pedro Sánchez. Éste asegura que se creó una plaza en Roma para reubicarle en el extranjero, dado que estaba siendo investigado por el caso Koldo.

La petición para encontrarle acomodo partió de Leire Díez y se la hizo a la directora de la Guardia Civil. Villalba no llegó a ocupar ese puesto porque, según declaró él mismo, "provocaría un mayor problema cara al desgaste de mi reputación", pero la plaza sí fue publicada en el BOE. Sin embargo, Mercedes González aseguró en un comunicado a la prensa que rechazó "de plano" la petición de Leire Díez, lo que evidenciaría que mintió.

Por todo esto, el PP pregunta al Gobierno "por qué ha mentido la directora de la Guardia Civil" y si "puede explicar los motivos por los que esta plaza se ha creado en el mismo momento en el que se le ofreció a Rubén Villalba". Las preguntas las firman, entre otros, la diputada Ana Belén Vázquez, portavoz de Interior del PP, que ha llevado todo este asunto.

Pedro Sánchez mostró esta semana su respaldo a la directora de la Guardia Civil, a pesar de que su negativa sobre un encuentro con Leire Díez ha comprometido incluso al ministro Marlaska, que también negó esas reuniones y tuvo después que admitirlas. También admitió haber puesto escolta a la líder de la cloaca tras asegurar que no. Una ristra de falsedades que les sitúa a ambos en la picota.