Feijóo advierte a Sánchez: "Es el fin de la escapada"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido en la sede de la calle Génova poco después de conocer la condena a 24 años de prisión contra José Luis Ábalos que, según ha dicho, nos lleva a una "situación límite en la democracia española" que califica de "gravísima". Por ello, ha vuelto a exigir a Pedro Sánchez que convoque elecciones generales. "Es el fin de la escapada", ha advertido.

Feijóo ha valorado el fallo como "proporcionado", al ser preguntado por el elevado número de años de la condena, y ha hecho un paralelismo con el primer ministro británico, Keir Starmer, que ha dimitido este lunes por no tener presupuestos, mostrando su sorpresa por le hecho de que tener a tu familia, dos secretarios de organización, un exministros y parte de tu entorno imputados no provoque asunción de "responsabilidades políticas".

"Toda esta basura que ha ensuciado la vida pública es insostenible", ha dicho, a lo que ha añadido que "la justicia ha hablado y ahora tiene que hablar la política", ha insistido, reclamando en varias ocasiones la convocatoria de comicios, a pesar de ser consciente de que el presidente seguirá en su huida hacia adelante. "No cabe esconderse, no cabe esperar, no cabe maniobrar", ha proclamado, dirigiéndose también a los socios para que reaccionen ante esta "degradación".

La moción de censura

Preguntado por la posibilidad de presentar una moción de censura, ha reivindicado su decisión de no haberlo hecho todavía, a pesar de las presiones internas y externas para dar ese paso. "Se acredita que teníamos razón, precipitarse no es bueno", ha defendido.

Feijóo ha dado especial relevancia a las dos votaciones parlamentarias previstas esta semana en el Congreso y en el Senado. La primera, para instar a Pedro Sánchez a que se someta a una cuestión de confianza; la segunda, para pedir elecciones en la moción que fue vetada por Francina Armengol. "Si la mayoría de la Cámara le dice hasta aquí, la insumisión no debería ser una opción", ha defendido.

El líder del PP descarta, al menos de momento, registrar una moción de censura sin apoyos para no dar oxígeno a Sánchez. "No voy a cometer ese error, a Pedro Sánchez no le va a limpiar ninguna votación en ninguna Cámara, está manchado de corrupción", ha sentenciado.