El presidente del Partido Popular ha criticado al Gobierno por sus ataques al juez Peinado que instruye el caso de Begoña Gómez, después de pedir que se le retire el pasaporte. Alberto Núñez Feijóo ha defendido que "respetamos lo que ha dicho el CGPJ, aunque sea por un solo voto, como acatamos las decisiones de los órganos jurisdiccionales".

"El CGPJ se ha pronunciado sobre un párrafo referido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero ha emitido diez pronunciamientos en contra de los ataques del Gobierno contra los jueces", ha recordado, criticando a ministros como Óscar Puente y Óscar López que han aireado la teoría del lawfare asegurando que "hay jueces que prevarican" y que "quieren tumbar al Gobierno".

El presidente del PP les ha instado a aclarar sus palabras: "¿Qué jueces prevarican?, ¿a cuál se refieren?; ¿qué auto?; ¿qué pronunciamiento?", se ha preguntado, exigiendo respeto por la actuación de la Justicia, y recordando que la polémica surge por un párrafo emitido en fase de instrucción y, por tanto, contra el que cabe apelación en instancias superiores, a diferencia de la sentencia firme contra José Luis Ábalos del Tribunal Supremo.

"Se puede discutir la proporcionalidad de algún párrafo (sobre el auto de Peinado), pero ni el Consejo ni el auto tienen nada que ver, ni se ponen en cuestión, los presuntos delitos que ha cometido la investigada", ha dicho, en referencia a la mujer del presidente. "Esto no convierte a la investigada en inocente", ha reiterado.

Feijóo ha comparecido en la sede del PP de la calle Génova para valorar la condena a 24 años de prisión de José Luis Ábalos, que considera "proporcionada" y "ajustada" a la doctrina del propio tribunal. Una vez conocido el fallo, el líder del PP ha exigido a Pedro Sánchez que convoque elecciones. "El fin de la escapada ha llegado", ha dicho, calificando como "basura" lo que se está conociendo.