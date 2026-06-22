Golpe del juez al sanchismo: la primera sentencia fulmina a la ex mano derecha de Sánchez

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia demoledora en relación con la primera pieza de la macrocausa de corrupción conocida como el caso Koldo. Esta resolución judicial marca un hito en la lucha contra la corrupción al confirmar gravísimas penas de prisión para los principales implicados en la trama, evidenciando un profundo desvío de poder en el seno de la administración pública.

Las condenas impuestas por el alto tribunal son especialmente severas para los cabecillas de la red. El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha sido condenado a 24 años y tres meses de cárcel, mientras que su antiguo asesor personal, Koldo García, ha recibido una pena de 19 años de prisión. Ambos han sido hallados culpables de delitos de organización criminal, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, lo que confirma la gravedad y la extensión de sus actividades ilícitas.

Por otro lado, la situación del empresario Víctor de Aldama presenta un matiz de gran relevancia jurídica y política. Aunque inicialmente se enfrentaba a una petición de siete años de cárcel, el Tribunal Supremo ha apreciado una atenuante muy cualificada de colaboración con la justicia, reduciendo su condena a cuatro años y medio de prisión. Además, el tribunal ha acordado suspender la ejecución de esta pena, por lo que Aldama no entrará en la cárcel, a cambio de cumplir con diversas medidas de control, no delinquir, presentar informes semestrales y realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad.

La sentencia del tribunal, presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, da por probados numerosos hechos delictivos que fueron investigados por el juez instructor Leopoldo Puente. Entre estos hechos destaca la adjudicación irregular de contratos para el suministro de 13 millones de mascarillas a través de Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama. Asimismo, se confirma el pago de una remuneración mensual de 10.000 euros a Ábalos, la contratación de su pareja Jessica Rodríguez en empresas públicas como Ineco y Tragsatec, el pago de su piso en la plaza de España de Madrid y otros arrendamientos con opción de compra en Marbella y La Línea de la Concepción relacionados con favores políticos, como el rescate de Air Europa y la concesión de licencias de hidrocarburos.

Desde el punto de vista institucional, el Tribunal Supremo destaca el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provocan este tipo de conductas. La sentencia asume los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Alejandro Luzón, al señalar que no se trata de un caso aislado, sino de una corrupción sistémica que afecta directamente a la arquitectura democrática del Estado, salpicando al Gobierno y al PSOE, dado que Ábalos era la mano derecha del presidente Pedro Sánchez tanto en el Ejecutivo como en el partido.

La decisión de premiar la colaboración de Aldama tiene implicaciones muy preocupantes para el entorno de la Presidencia del Gobierno. Al no ingresar en prisión, el empresario se ve incentivado a seguir aportando información en otras ramificaciones de la causa que se investigan en la Audiencia Nacional bajo la dirección del juez Ismael Moreno. Entre estas investigaciones destaca la presunta financiación ilegal del PSOE a través de la empresa Apamate, supuestamente utilizada para canalizar fondos provenientes de cupos de petróleo del régimen venezolano de Nicolás Maduro por valor de 250 millones de dólares, una trama en la que también se menciona la intermediación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.